Shakur Stevenson sorprende con nueva alianza con Dana White

La industria del boxeo profesional registra una reestructuración de su panorama comercial con la incorporación de atletas activos a nuevos proyectos de promoción.

En este sentido, el boxeador estadounidense Shakur Stevenson concretó una alianza de múltiples combates con la promotora Zuffa Boxing, empresa dirigida por el empresario Dana White.

El acuerdo se dio a conocer este jueves mediante las plataformas de difusión oficiales de la compañía, confirmando la llegada de uno de los atletas invictos que mantiene campeonatos en la actualidad a este nuevo consorcio.

Los objetivos de unificación y las metas del invicto

La firma del contrato sitúa al deportista de Newark en una posición de negociación para pactar enfrentamientos de pago por evento en el corto plazo.

Para Shakur Stevenson, esta decisión representa una oportunidad de definir su estatus deportivo frente a la oposición de las divisiones superiores.

Al respecto, el peleador manifestó en el comunicado oficial de prensa emitido por la promotora su planificación dentro de la empresa: “Que los pongan en fila, uno por uno, y los venceré a todos cuando los tenga frente a mí. Con Zuffa Boxing voy a ir tras las peleas más importantes del deporte y me convertiré en el mejor boxeador libra por libra del mundo”.

El estatus de los cinturones y las divisiones tradicionales

El traspaso de la estrella a la empresa de Dana White plantea interrogantes sobre el destino de su campeonato mundial de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo.

Actualmente, la promotora no cuenta con clasificaciones para las denominadas categorías intermedias, lo que dificulta la defensa regular de la corona de las 140 libras. La situación de Shakur Stevenson asoma como un escenario similar al de Richardson Hitchins, quien renunció a su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo tras firmar con la misma marca comercial, o al de Jai Opetaia, quien perdió su reconocimiento oficial tras combatir bajo este formato de promoción.

El panorama de las grandes carteleras de peso wélter

Los análisis de las empresas promotoras sugieren que el retorno de la actividad regular para el boxeador de 29 años podría enfocarse directamente en la categoría de las 147 libras.

El ingreso de Shakur Stevenson a la promotora ocurre un año después de registrar su último pesaje oficial en el límite de las 135 libras, cuando obtuvo una victoria frente al mexicano William “Camarón” Zepeda en el mes de julio.

La gerencia de la promotora busca conformar una base de competidores para facilitar combates unificados sin depender de los organismos sancionatorios tradicionales.

El crecimiento de la promotora y los futuros rivales

La incorporación del tetracampeón mundial expande la lista de atletas que han decidido desvincularse de las firmas promotoras tradicionales del mercado de la disciplina. Con la firma de este contrato, el invicto se une a boxeadores como Conor Benn, Edgar Berlanga y Jai Opetaia como los miembros de la compañía.

Mientras se definen los detalles del peso reglamentario y la fecha para su debut oficial, los asesores de Shakur Stevenson continúen analizando las propuestas comerciales para programar un eventual enfrentamiento contra Devin Haney o buscar oportunidades ante otros monarcas de la división.

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