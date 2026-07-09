Andy Ruiz y Eddie Hearn unieron fuerzas para el regreso del mexicano al ring

La máxima categoría del boxeo profesional registra una alianza que promete modificar el panorama de la división para el cierre de la temporada. El ex campeón mundial de origen mexicano, Andy Ruiz, concretó un acuerdo de representación con el promotor británico Eddie Hearn, director de la empresa Matchroom Boxing, con el objetivo de reactivar su carrera en el corto plazo.

Esta nueva relación comercial busca posicionar nuevamente al peleador en la ruta hacia una oportunidad por un título mundial.

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El equipo de trabajo de la promotora confía en que la experiencia del boxeador y una preparación física adecuada serán los factores determinantes para competir ante los líderes actuales de la categoría de peso pesado.

Los antecedentes de una relación comercial histórica

El primer contacto entre ambos protagonistas se originó mediante plataformas digitales en el año 2019, cuando el peleador solicitó de forma directa una oportunidad para disputar los campeonatos mundiales. Dicha solicitud ocurrió luego de que el oponente original de Anthony Joshua arrojara resultados positivos en múltiples pruebas de control de dopaje antes del combate.

La promotora aceptó integrar a Andy Ruiz a la cartelera celebrada el 1 de junio de ese año en Nueva York, un encuentro que culminó con una definición por la vía del nocaut técnico en el séptimo asalto. Tras siete años de aquel suceso en el Madison Square Garden, el boxeador iniciará una nueva etapa bajo la dirección del empresario británico, quien confía en las capacidades físicas de su nuevo representado.

El análisis técnico y las expectativas de la promotora

El dirigente de la empresa de promoción manifestó su conformidad al concretar la firma del contrato y destacó el impacto que tendrá el regreso del atleta en las clasificaciones internacionales. Al respecto, el promotor británico declaró ante los medios oficiales de su compañía el valor que aporta la firma del boxeador a su plataforma de eventos.

“Estoy encantado de darle la bienvenida a Andy al equipo”, declaró Eddie Hearn a los canales informativos de Matchroom Boxing respecto a la incorporación de Andy Ruiz. “El panorama de los pesos pesados siempre está cambiando, y un peleador completamente en forma y en su mejor nivel representa una pesadilla para cualquiera en la división”, puntualizó el directivo sobre el rendimiento proyectado para el deportista mexicano.

“Andy sorprendió al mundo en Nueva York con su victoria sobre AJ”, agregó el empresario en su intervención para los canales oficiales de Matchroom Boxing. “Y si el de aquella noche regresa al ring, no tengo ninguna duda de que puede convertirse en dos veces campeón mundial”, concluyó el promotor británico respecto a las metas del campamento de entrenamiento.

Agenda y confirmación del próximo combate

El boxeador registra una prolongada inactividad de dos años fuera de los cuadriláteros, habiendo disputado únicamente tres combates en el transcurso de los últimos seis años de su trayectoria profesional. Ante esta situación, la prioridad de la esquina de Andy Ruiz es programar un campamento de preparación que le permita recuperar el ritmo de competencia de forma inmediata.

Los informes de la promotora señalan que este viernes se realizará el anuncio oficial de su próximo compromiso sobre el ring, programado tentativamente para el mes de septiembre. Las negociaciones apuntan a que el oponente seleccionado para esta primera presentación bajo la nueva firma comercial será el boxeador polaco Damian Knyba.

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