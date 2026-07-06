Tras la eliminación de México, Conor Benn se burla y amenaza a Ryan García

El desarrollo del Mundial 2026 ha trasladado la rivalidad deportiva de las canchas de fútbol hacia los ensogados del boxeo internacional.

Tras la victoria de la selección de Inglaterra sobre el conjunto de México, el púgil británico Conor Benn lanzó una advertencia directa al actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Ryan García, asegurando que le arrebatará su título en el mes de septiembre.

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Los constantes cruces verbales entre ambos deportistas en las plataformas digitales han aumentado la expectativa sobre un potencial combate para el próximo 12 de septiembre en territorio estadounidense.

La hostilidad entre los campos de entrenamiento se incrementó debido al comportamiento de Ryan García durante el torneo de la FIFA, donde se le observó portar las camisetas de las selecciones de Estados Unidos, México y Portugal en señal de respaldo.

Mensajes y advertencias en el entorno digital

Benn aprovechó la clasificación de la escuadra inglesa a la ronda de cuartos de final del certamen veraniego para emitir un pronunciamiento a través de sus canales de comunicación oficiales. El peleador europeo empleó el lema tradicional de la afición de su país respecto al retorno del trofeo mundialista a suelo británico para establecer una analogía con sus metas en el boxeo de paga.

“Vuelve a casa”, escribió Conor Benn en su cuenta oficial de la red social X en alusión al desempeño de la selección de su país. En la misma publicación, el retador se dirigió al monarca para enviarle un mensaje directo sobre el resultado de su eventual enfrentamiento sobre el cuadrilátero: “igual que tu cinturón volverá a casa conmigo en septiembre, payaso”.

Negociaciones en curso y opiniones de la promotora

A pesar de las declaraciones emitidas por ambos atletas en internet, el combate por el campeonato de las 147 libras del CMB no cuenta con una firma contractual definitiva que asegure su realización.

El presidente de Golden Boy Promotions y representante de Ryan García, Óscar de la Hoya, ha manifestado de manera pública sus reservas sobre este duelo, señalando que los aficionados preferirían observar una revancha directa contra Devin Haney.

Las mesas de trabajo entre los equipos de promoción continúan activas para evaluar la viabilidad financiera del evento proyectado para finales del verano. Mientras se definen los detalles del contrato, el actual monarca del organismo verde y oro deberá enfocarse en cumplir con los compromisos económicos adquiridos a partir del resultado del encuentro de fútbol.

Consecuencias financieras por apuestas deportivas

La derrota del seleccionado mexicano ante el representativo de Inglaterra significó además un costo monetario para el campeón de peso wélter. Horas antes del pitazo inicial, Ryan García pactó una apuesta de cien mil dólares con el promotor británico Frank Warren respecto al marcador de la contienda disputada en el terreno de juego.

Con la eliminación del conjunto tricolor, el boxeador estadounidense se encuentra obligado a transferir la suma acordada a una institución de asistencia social que sea seleccionada por Warren.

El desarrollo de las negociaciones para definir el futuro de Ryan García en el ring se mantendrá bajo la observación de los analistas de la disciplina durante las próximas semanas del calendario veraniego.

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