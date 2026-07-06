Anthony Joshua envía un ultimátum a Fury con la promesa que lo va a derribar

El boxeador británico Anthony Joshua se encuentra en la fase final de su preparación para el compromiso que sostendrá este mes en territorio de Medio Oriente.

A pesar de tener un rival en puerta, el exmonarca de peso pesado admitió que resulta complejo no visualizar los escenarios de cara a una potencial contienda contra su compatriota Tyson Fury durante el cierre de la temporada de competencias.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La cartelera de preparación en Medio Oriente

El pleito programado para el próximo 25 de julio en la ciudad de Yeda colocará a Anthony Joshua frente al peleador albanés Kristian Prenga, quien registra una marca de 20 victorias y una sola derrota en el plano rentado.

Al mismo tiempo, su potencial oponente regresará a la actividad oficial en Pattaya, Tailandia, midiendo fuerzas contra el polaco Mariusz Wach para completar su propio ciclo de trabajo físico en el cuadrilátero.

La viabilidad de un enfrentamiento directo entre ambos colosos británicos depende de que logren superar sus respectivos compromisos del fin de semana sin sufrir lesiones o suspensiones médicas. “Es la realidad de mi vida. Es lo que tengo delante”, declaró Anthony Joshua en una entrevista concedida a la plataforma de transmisiones DAZN al evaluar las opciones que se presentan en su carrera profesional en la actualidad.

Análisis táctico sobre el desempeño de Fury

Los antecedentes inmediatos registran la presencia del medallista olímpico de Londres 2012 en la primera fila del Tottenham Hotspur Stadium durante el mes de abril. En aquella velada, Fury venció por la vía de las tarjetas a Arslanbek Makhmudov tras completar los doce asaltos reglamentarios, un desempeño que sirvió para que el equipo técnico analizara las debilidades y virtudes de su futuro contrincante.

Aunque el ganador del combate de abril intentó forzar un careo inmediato sobre el ring al finalizar las acciones, la esquina de Anthony Joshua prefirió mantener la calma y evitar las provocaciones comerciales ante los medios de comunicación.

El análisis de los asaltos disputados aportó información técnica respecto a la movilidad y la distancia que emplea el exmonarca del Consejo Mundial de Boxeo en sus compromisos.

Respecto a la estrategia necesaria para neutralizar el estilo de su oponente, el púgil manifestó su total seguridad de obtener un resultado favorable sin importar la versión física que presente su rival. “Es fácil decirlo desde fuera, pero veo maneras de vencer a Fury. No cuento con que Fury dé lo mejor de sí, ni con que vaya a estar en su peor momento para que yo gane… Simplemente confío en mí mismo y sé que puedo vencerlo de cualquier forma”, puntualizó Anthony Joshua en su charla con DAZN.

El entrenamiento diario en el gimnasio constituye el pilar sobre el cual se fundamenta la confianza de la esquina británica de cara al pleito programado para el cuarto trimestre de este año.

La planificación táctica busca optimizar el volumen de golpeo para contrarrestar la defensa de su adversario, asegurando que el desenlace de la contienda se definirá por la preparación acumulada durante las semanas de campamento en el gimnasio.

Sigue leyendo: