Manny Pacquiao estudia nuevo rival tras no concretar la revancha contra Mayweather

El boxeador filipino, Manny Pacquiao, se ha convertido en el principal objetivo del recién coronado monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el australiano Liam Paro, luego de que los planes para una segunda contienda contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr. quedaran postergados de manera indefinida.

A sus 47 años, el exmonarca de ocho divisiones mantenía un campamento de preparación con el propósito de disputar un duelo de revancha contra Mayweather en el mes de septiembre.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Sin embargo, las complicaciones de índole financiera y legal que afronta su contraparte en Estados Unidos obligaron a suspender las negociaciones comerciales de dicho evento, abriendo la posibilidad de que el equipo de Manny Pacquiao evalúe propuestas alternativas en el mercado extranjero.

El interés de la esquina australiana y la propuesta comercial

El promotor del actual campeón de la FIB, George Rose, manifestó de manera pública su intención de iniciar las gestiones formales para organizar un enfrentamiento por el título en territorio de Oceanía.

En declaraciones concedidas al portal especializado BoxingScene, el directivo valoró el impacto que tendría la presencia del boxeador asiático en una cartelera organizada en Australia junto a las figuras más destacadas de su promotora.

“Manny es la única pelea que queremos hacer para Liam”, declaró George Rose a BoxingScene al definir la ruta de su representado, agregando sobre las proyecciones financieras y de audiencia del evento: “Imaginen a Manny regresando a Australia. Sería sensacional. Imaginen hacer una cartelera con Manny, Paro y posiblemente los dos Tszyu, sería sensacional”.

El retorno al ring y la vigencia física del peleador

La trayectoria reciente de Manny Pacquiao registra una reaparición oficial el año pasado tras completar un periodo de cuatro años de inactividad profesional tras su anuncio de retiro. En esa velada, el experimentado peleador de General Santos se midió ante el titular interino del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, logrando un empate por decisión de los jueces tras completarse los asaltos reglamentarios.

Ese resultado en su regreso al ensogado demostró que Manny Pacquiao conserva las condiciones técnicas y la resistencia necesarias para asumir compromisos ante los líderes del escalafón de las 147 libras.

Un eventual acuerdo para disputar el cinturón ante Paro representaría la oportunidad de buscar una nueva corona absoluta en su carrera, en un escenario similar al que vivió en el pasado en suelo australiano.

Las proyecciones de Liam Paro en la división wélter

Por su parte, el boxeador Liam Paro se consolidó como monarca mundial de la FIB tras superar por decisión unánime al británico Lewis Crocker, logrando de esta manera su reconocimiento en una segunda categoría de peso.

La representación del australiano considera que un enfrentamiento directo ante Manny Pacquiao constituye la plataforma idónea para consolidar la marca de su atleta a nivel internacional.

La parálisis en las conversaciones con la esquina de Mayweather obliga a los asesores de la leyenda filipina a definir una hoja de ruta alterna para evitar un periodo prolongado de inactividad durante la temporada de 2026. El desarrollo de las mesas de trabajo en las próximas semanas determinará si los promotores logran unificar criterios financieros que permitan concretar la firma definitiva de los contratos para este duelo de campeonato en Australia.

Sigue leyendo: