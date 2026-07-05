Entrenador McIntrye señala que Canelo Álvarez “sufrirá” contra Mbilli

El panorama de la división de las 168 libras se mantiene en el foco de atención de los especialistas de cara al enfrentamiento que sostendrá el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo.

Respecto a este compromiso, el entrenador estadounidense Brian “BoMac” McIntyre analizó las condiciones del reto que representa enfrentar al actual poseedor de la faja verde y oro.

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El estratega norteamericano cuenta con referencias directas sobre el desempeño sobre el ring del boxeador de origen camerunés, a quien observó de cerca durante la cartelera del pasado mes de septiembre en Las Vegas. Basándose en esa experiencia técnica, McIntyre proyectó un escenario de alta exigencia física para el retador jalisciense una vez que se concrete el pleito en territorio de Medio Oriente.

“No será pan comido para Canelo, te lo prometo”, aseguró el entrenador en una entrevista concedida al canal especializado Fight Hype. Al describir el estilo de presión que caracteriza el desempeño del actual monarca de la categoría supermediana, el entrenador de boxeo añadió sobre su nivel de resistencia en el cuadrilátero: “Mbilli es un maldito guerrero y pelea hasta el último segundo”.

El desgaste físico y la paridad de habilidades

La perspectiva del equipo de trabajo de McIntyre se orienta a evaluar el desgaste acumulado que podría sufrir el retador mexicano aun en caso de obtener un resultado favorable en las tarjetas oficiales. El análisis técnico resalta que el volumen de golpeo constante de Mbilli obligará a una preparación de alta intensidad para neutralizar los ataques a las zonas blandas.

De acuerdo con las declaraciones del estratega a la citada fuente informativa, la definición del pleito dependerá de la asimilación del ritmo de combate por parte de ambas esquinas. “¿Se impondrán sus habilidades o se impondrán las de Canelo? Eso está por verse”, analizó el directivo, concluyendo además que un eventual triunfo para Canelo Álvarez representará un alto costo físico para el cierre de su temporada deportiva al señalar que “si Canelo gana, probablemente le pase factura”.

Cuestionamientos a las decisiones en la etapa final de la carrera

La controversia verbal se extendió hacia las verdaderas motivaciones de Canelo Álvarez para aceptar un reto de estas características en este periodo de su trayectoria en el boxeo de paga. McIntyre puntualizó que la edad y la cantidad de batallas acumuladas por el tapatío complican la planificación de combates que exigen intercambios constantes de golpes en la corta distancia.

El entrenador de boxeo sugirió que las negociaciones y ofertas comerciales influyen en que Canelo Álvarez acepte este tipo de combates de alto riesgo en la actualidad. “Ese cabrón de Mbilli te pelea de tú a tú. ¿Quiere Canelo una pelea así a esta edad? Probablemente no. ¿Lo están llevando a aceptar combates de ese nivel por el dinero garantizado que recibe? Probablemente sí”, detalló el analista en su charla con Fight Hype sobre el aspecto financiero del acuerdo comercial.

El aplazamiento de la cartelera en el peso supermediano

El pleito por el cetro absoluto de las 168 libras, planificado originalmente para el próximo 12 de septiembre, se mantiene a la expectativa de una confirmación oficial sobre su nueva programación. Los reportes del comité organizador indican que las acciones sobre el ring de Riad se trasladarán provisionalmente para las últimas semanas del mes de octubre.

Esta modificación del calendario deportivo representa una ventaja para los planes de entrenamiento de ambas esquinas al sumar cinco semanas adicionales de trabajo físico. De esta manera, el regreso a los entrenamientos por parte de Canelo Álvarez se extenderá con el propósito de alcanzar el peso reglamentario y la movilidad necesaria para hacer frente a la presión de Mbilli.

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