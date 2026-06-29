Vergil Ortiz Jr. ataca al boricua Xander Zayas: “a mí no me regalaron cinturones”

El panorama de la división de peso superwélter registra un incremento en las tensiones extraoficiales entre sus principales figuras. El boxeador de origen mexicano Vergil Ortiz Jr. respondió a los cuestionamientos de la prensa y aficionados respecto a su falta de coronas unificadas absolutas, dirigiendo sus críticas hacia la trayectoria y la calidad de los oponentes que ha enfrentado el puertorriqueño Xander Zayas.

A través de un extenso comunicado emitido en su cuenta oficial de la red social X, el púgil justificó sus recientes reacciones y argumentó que sus logros deportivos han requerido una mayor exigencia física y técnica.

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En su descargo público, Vergil Ortiz Jr. cuestionó la legitimidad de las clasificaciones de su colega caribeño en el plano de los organismos internacionales de boxeo.

Xander you looked straight to your corner after you got dropped that last time you’re a pussy you did better than I thought you were gonna do but you’re a quitter I can’t believe I just saw you do that — Vergil Ortiz Jr. (@VergilOrtiz) June 28, 2026

“No me dieron cinturones gratis con uno de los currículos más débiles del boxeo”, afirmó Vergil Ortiz Jr. en su plataforma digital en alusión directa a la forma en que su oponente obtuvo las fajas mundiales. “Y perdón por burlarme del tipo que ha estado burlándose de mí por razones inválidas durante más de un año. Si esas circunstancias me hacen quedar mal ante tus ojos, entonces eres simplemente ignorante”, añadió el atleta en sus redes sociales oficiales.

Vergil Ortiz Jr gives his thoughts on Jaron 'Boots' Ennis win over Xander Zayas ? pic.twitter.com/vhfQMSbAaS — Ring Magazine (@ringmagazine) June 28, 2026

El camino de Zayas y las objeciones sobre su oposición

La controversia sobre el nivel deportivo en las 154 libras se agudizó tras la última aparición sobre el ring de Zayas, quien perdió sus campeonatos de la OMB y la AMB tras ser superado por la vía del nocaut técnico en siete episodios ante Jaron “Boots” Ennis.

Previo a ese desenlace, el pugilista boricua se había coronado ante Jorge García Pérez y Abass Baraou, dos nombres que, de acuerdo con la perspectiva de la esquina de Texas, carecían del peso mediático necesario en la categoría.

Esta situación administrativa en la entrega de oportunidades titulares generó molestia en el campamento del campeón interino, el cual considera haber realizado méritos deportivos suficientes para disputar combates de unificación mucho antes que otros contendientes del escalafón. “Gané mi oportunidad antes que Xander mil veces”, argumentó el boxeador al defender su estatus profesional frente a las exigencias de la prensa especializada.

El deportista también rechazó las críticas sobre las demoras para consolidar su legado indiscutido, señalando que las peleas obligatorias contra los líderes del ranking no han dependido exclusivamente de sus decisiones en el gimnasio. “¿Me van a culpar a mí por no ganar un título? ¿Me van a culpar a mí por no recibir esas peleas contra esos tipos que el 99% del mundo del boxeo probablemente no puede nombrar? Si hubiera ganado esos cinturones de esos oponentes, todos estarían burlándose de la credibilidad de mis títulos”, detalló el peleador vía X.

El estatus del campeonato interino del CMB

La posición de Vergil Ortiz Jr. como monarca interino de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo se mantiene vigente desde el 10 de agosto de 2024. A pesar de sostener ese reconocimiento durante más de un año, la entidad reguladora del deporte no ha emitido una orden reglamentaria para obligar al campeón absoluto de la división, Sebastián Fundora, a concretar la unificación de los títulos sobre el ensogado.

La falta de concreción de combates de alto perfil contra figuras de la categoría como Jaron Ennis, el propio Fundora o las negociaciones previas con Zayas se ha debido principalmente a factores de índole comercial y litigios contractuales con la empresa promotora Golden Boy Promotions.

De esta manera, el entorno deportivo de Vergil Ortiz Jr. continúa gestionando acuerdos de copromoción para definir su regreso a las carteleras oficiales antes de que concluya el año 2026.

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