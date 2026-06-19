Floyd Mayweather enfrenta demanda millonaria por no firmar las peleas contra Pacquiao y Tyson

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather enfrenta un panorama legal complejo tras ser objeto de una acción civil en los tribunales del estado de Nueva York, protagonizando otra polémica en su vida.

Una empresa promotora de espectáculos deportivos reclama la devolución de una suma millonaria tras alegar que el atleta no cumplió con los acuerdos contractuales previamente firmados para realizar dos combates de exhibición de alto perfil comercial.

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La querella fue formalizada por la firma CSI Entertainment, la cual sostiene que Floyd Mayweather incumplió los compromisos pactados tras haber recibido pagos por adelantado para asegurar la realización de encuentros contra los excampeones mundiales Mike Tyson y Manny Pacquiao.

Floyd Mayweather was sued Thursday as promoter CSI seeks repayment of $4.65 million in advances paid to the boxer for a two-fight deal to face Mike Tyson and Manny Pacquiao, according to a complaint obtained by The Ring’s @MikeCoppinger.



CSI is seeking an injunction to block? pic.twitter.com/Z0E5GyCdo9 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 19, 2026

De acuerdo con los registros judiciales obtenidos inicialmente por el portal de noticias TMZ Sports, la parte demandante reclama que se vulneraron los derechos de exclusividad de transmisión y promoción de ambos espectáculos.

Incumplimiento de contratos y desvío de derechos exclusivos

El expediente legal detalla que la promotora transfirió un monto inicial de 4.5 millones de dólares a la empresa de representación de Floyd Mayweather, Frist Apex Ventures, con la finalidad de asegurar los derechos exclusivos de organización.

Posteriormente, la compañía realizó un desembolso adicional de 150 mil dólares para completar las garantías contractuales del primer compromiso, un paso administrativo que, según la demanda, contaba con la rúbrica de validez del peleador.

Effortless at age 49 ?



Floyd Mayweather showing off pad work ahead of his return against Manny Pacquiao later this year ?? pic.twitter.com/fy9DEScS01 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 2, 2026

A pesar de la existencia de este acuerdo inicial, la compañía demandante alega que Floyd Mayweather tomó una ruta comercial alternativa al anunciar de manera unilateral un combate de exhibición contra el kickboxer griego Mike Zambidis, programado para realizarse bajo el amparo de otra firma promotora. Asimismo, los demandantes aseguran que el peleador firmó en secreto un contrato de transmisión con una empresa diferente para llevar el combate de revancha con Pacquiao a la plataforma de streaming Netflix en el recinto The Sphere de Las Vegas, omitiendo los derechos exclusivos de CSI Entertainment.

Ante esta situación, los representantes legales de la promotora solicitaron al tribunal de Nueva York una orden de restricción que impida la realización de la cartelera en Grecia la próxima semana.

Los demandantes argumentan que ya se han invertido recursos técnicos y financieros considerables en la preparación de las veladas originales, y que el desarrollo de compromisos alternativos por parte del boxeador causaría pérdidas financieras irreparables para la marca.

Procesos penales en el estado de Nevada por fraude

A las complicaciones de la demanda civil en la costa este se suma un proceso penal en el estado de Nevada, donde la fiscalía del condado de Clark acusa a Floyd Mayweather de dos delitos graves derivados de la adquisición de un artículo de alta gama.

Los cargos formales presentados por las autoridades del estado del oeste incluyen los delitos de robo de propiedad por un valor igual o superior a 100 mil dólares y emisión de un cheque sin fondos con intención de defraudar.

Clark County prosecutors have filed felony charges against Floyd Mayweather after he allegedly wrote a $200,000 check, which later bounced.



Mayweather faces a "theft, value $100,000 or greater" charge, along with a charge for passing a bad check with intent to defraud, both? pic.twitter.com/gtyuru3DC8 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 16, 2026

La acusación penal detalla que el atleta utilizó una cuenta bancaria sin el saldo correspondiente para emitir un cheque por la cantidad de 200 mil dólares en una tienda de artículos exclusivos de Las Vegas.

El representante legal del establecimiento comercial afectado, Marc Cook, declaró al medio deportivo ESPN sobre el largo proceso de espera que precedió a la denuncia formal ante las autoridades judiciales.

“La razón del retraso es que mi cliente confiaba en Mayweather y estaba tratando de darle todas las oportunidades para cumplir con eso, y llegó al punto en que no recibía respuestas ni dinero por un reloj que Mayweather tuvo por más de un año”, explicó el abogado Marc Cook a ESPN tras justificar el inicio de las acciones legales que ahora citan al deportista a comparecer ante el juzgado en el mes de septiembre.

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