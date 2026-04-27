¿Quién es Kristian Prenga? El rival de Anthony Joshua en julio

El boxeador británico Anthony Joshua volverá al cuadrilátero el próximo 25 de julio para enfrentarse al albanés Kristian Prenga. Este combate marca una etapa de transición para el ex campeón mundial, quien busca mantenerse activo mientras se definen las oportunidades por los títulos pesados de los organismos principales.

La elección de este oponente ha generado diversas opiniones en el entorno del boxeo internacional.

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Mientras Anthony Joshua se prepara bajo un régimen estricto, la figura de Prenga emerge como un obstáculo físico considerable debido a su historial en categorías de peso completo y su experiencia previa en disciplinas de contacto.

¿Quién es Kristian Prenga?

Kristian Prenga es un peleador originario de Albania que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en América del Norte. Con un récord que destaca por un alto porcentaje de definiciones por la vía rápida, se presenta como un rival con potencia de pegada que intentará aprovechar cualquier descuido de Anthony Joshua durante la contienda.

Antes de dedicarse plenamente al boxeo, Prenga tuvo un paso destacado por el kickboxing, lo que le otorga una movilidad de piernas distinta a la de los boxeadores tradicionales.

Esta característica técnica es uno de los puntos que el equipo de Anthony Joshua ha analizado para evitar sorpresas en la distancia corta durante los primeros asaltos del pleito.

Un enfrentamiento que promete espectáculo

Para este combate, se espera que el británico utilice su alcance y el jab de izquierda para controlar el ritmo desde el centro del ring.

No Miller or Wilder NEXT for AJ! ❌❌



Eddie Hearn reveals AJ opponent will be finalized next week but Wilder could be 'risky' ahead of looming Fury mega fight!



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La estrategia de Anthony Joshua consistirá en desgastar al albanés gradualmente, evitando los intercambios de golpes innecesarios que puedan favorecer la pegada de poder de su contrincante.

Por su parte, Prenga suele avanzar con una guardia cerrada y busca conectar ganchos al cuerpo para mermar la condición física de sus rivales. Ante un boxeador de la jerarquía de Anthony Joshua, el europeo necesitará mostrar una resistencia defensiva superior a la de sus anteriores presentaciones para poder llegar a la segunda mitad de la pelea.

Declaraciones de los protagonistas

El promotor Eddie Hearn ha justificado la selección de este rival basándose en la necesidad de ritmo competitivo para el británico. “Kristian Prenga es un peso pesado grande, fuerte y con hambre que vendrá a Londres a dar la sorpresa de su vida”, declaró Hearn a través de los canales oficiales de Matchroom Boxing.

El equipo de entrenamiento de Anthony Joshua sostiene que este duelo es fundamental para ajustar detalles técnicos antes de buscar combates de mayor perfil a finales de año.

El objetivo principal es lograr una victoria contundente que reafirme la vigencia del púgil de Watford en la élite de la categoría máxima del boxeo mundial.

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