Terence Crawford reveló su desprecio hacia la UFC

El boxeador estadounidense Terence Crawford descartó de manera categórica cualquier posibilidad de incursionar en las artes marciales mixtas, desmintiendo los rumores surgidos en torno a supuestas propuestas para ingresar al octágono.

El deportista argumentó que la relación entre el esfuerzo físico y la compensación financiera en esa disciplina no resulta conveniente para los atletas profesionales en comparación con el boxeo de paga.

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La evaluación financiera en los inicios de su trayectoria

Incluso en las etapas iniciales de su carrera profesional, cuando las oportunidades de campeonato aún no se consolidaban, el peleador evitó considerar la transición hacia las artes marciales mixtas.

En una conversación concedida al periodista Ariel Helwani en su espacio de entrevistas, Terence Crawford detalló cómo el análisis del mercado laboral de la Ultimate Fighting Championship (UFC) influyó en su decisión de permanecer en el pugilismo.

“Ni una sola vez”, fue contundente Terence Crawford cuando respondió en entrevista con Ariel Helwani si en los primeros años de su carrera habría pensado en cambiarse a las MMA por su experiencia. “Siempre lo vi así: tengo amigos que estuvieron en las MMA, amigos que llegaron a la UFC, y les pagaban 20 mil dólares solo por presentarse y otros 20 mil si ganaban”, explicó el exmonarca indiscutido sobre las condiciones contractuales que observó en su entorno cercano.

Disparidad de ingresos entre disciplinas de combate

Para Terence Crawford, la diferencia salarial entre el boxeo y las artes marciales mixtas constituyó el factor determinante para descartar cualquier acercamiento comercial con las empresas de MMA. El análisis de los presupuestos reveló que los peleadores de la UFC dependían de bolsas limitadas y de patrocinios grupales que posteriormente sufrieron modificaciones regulatorias.

“Salías con 40 mil dólares y, en aquel entonces, además conseguían alrededor de 100 mil dólares en patrocinios entre todos”, agregó el boxeador durante su intervención en el programa de Ariel Helwani. “Después les quitaron eso. Así que era como: gano 40 mil dólares si salgo victorioso de una pelea muy dura. ¿Entiendes? Mientras ustedes ganan 40 mil dólares, yo gano diez veces más”, puntualizó para ilustrar la diferencia en la valoración económica de su trabajo en los cuadriláteros.

El desgaste físico frente a la compensación económica

La asimilación de castigo físico es otro de los puntos críticos que el atleta identificó al momento de evaluar la viabilidad de competir dentro de una jaula. El púgil considera que la cantidad de técnicas permitidas en las artes marciales mixtas, combinada con las proyecciones y el combate en el suelo, eleva el riesgo de lesiones graves sin que esto se traduzca en un beneficio económico proporcional para el participante.

“Y siempre he pensado que, por la cantidad de castigo que los peleadores de MMA tienen que someter a su cuerpo y todo lo que deben soportar por tan poco dinero, no es una decisión inteligente”, concluyó Terence Crawford al fijar su postura sobre el modelo de negocio de la promotora dirigida por Dana White. “Simplemente, para mí, no tiene sentido”, finalizó el deportista al dar por cerrado el tema ante los medios de comunicación.

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