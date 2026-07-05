David Benavídez es alabado por Floyd Mayweather Jr.

El debate sobre quiénes lideran el boxeo contemporáneo cuenta con una nueva influyente perspectiva. El retirado campeón mundial, Floyd Mayweather Jr., dio a conocer la lista de sus peleadores en activo favoritos, posicionando al mexicoamericano David Benavídez como uno de los principales referentes sobre el cuadrilátero en la actualidad.

La revelación de estos nombres se produjo durante una rueda de prensa con diversos medios de comunicación especializados en la cobertura del boxeo de paga.

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Durante este espacio, Floyd Mayweather Jr. declinó limitar sus preferencias a un número reducido de atletas, argumentando que el panorama boxístico actual posee suficiente talento de alto nivel en diversas categorías de peso.

El respaldo al campeón de peso crucero y las figuras norteamericanas

La mención principal de la leyenda de Grand Rapids se dirigió hacia el “Monstruo Mexicano”, quien se mantiene invicto y ha sumado importantes logros deportivos en las divisiones de las 168, 175 y 200 libras. Para Floyd Mayweather Jr., la consistencia de este peleador es un factor determinante que lo coloca en un estatus privilegiado dentro del deporte actual.

“Benavidez es un gran de peleador”, afirmó Floyd Mayweather Jr. en la citada charla con la prensa especializada al justificar su elección. “Me gusta Benavidez. ¿Sabes qué es lo mejor? No puedo decir solo tres. Tenemos a Keyshawn Davis, Shakur, Devin, el pequeño de Japón (Naoya Inoue). Él también es un gran peleador. Japón tiene muchos grandes peleadores”, detalló el exmonarca invicto al analizar las cualidades de los atletas que dominan las clasificaciones mundiales.

La vigencia de Naoya Inoue y los monarcas de peso ligero

El análisis del histórico púgil no dejó fuera a los monarcas estadounidenses de las divisiones menores, quienes han protagonizado intensas negociaciones para unificar títulos en las últimas temporadas. Además del reconocimiento al campeón japonés Naoya Inoue, la lista resalta las trayectorias individuales de Shakur Stevenson, Devin Haney y Keyshawn Davis como el futuro del boxeo en territorio norteamericano.

Estas elecciones de Floyd Mayweather Jr. coinciden con un periodo de alta competencia en el mercado boxístico, donde la unificación de coronas se ha convertido en la prioridad de las empresas promotoras. El exboxeador valoró que estos atletas asuman riesgos constantes sobre el cuadrilátero, consolidando espectáculos de alto perfil comercial para los aficionados de todo el mundo.

El reconocimiento comercial para Jake Paul

La gran sorpresa de la comparecencia fue la de incorporar al influencer de origen estadounidense Jake Paul en el listado de figuras destacadas de la disciplina. El exmonarca de cinco divisiones diferenció las capacidades técnicas del youtuber frente a su innegable impacto financiero y capacidad de convocatoria en las carteleras de pago por evento.

“Incluso tengo que quitarme el sombrero ante Jake Paul”, expresó Floyd Mayweather Jr. al evaluar el modelo de negocio desarrollado por el joven peleador. “Se esforzó, conquistó lo suyo. Sabe cómo conseguir el dinero”, de esa manera puntualizó el experimentado empresario para explicar la presencia del influencer en su registro personal de favoritos.

Esta postura muestra el pragmatismo que caracterizó la trayectoria del estadounidense fuera del cuadrilátero durante su etapa profesional de más de dos décadas. El listado final ofrece una perspectiva amplia sobre el estado del boxeo actual, combinando la excelencia técnica de atletas consagrados con el éxito financiero de los nuevos actores del mercado deportivo.

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