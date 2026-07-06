David Benavídez despeja dudas sobre su siguiente rival

El boxeador mexicano-estadounidense David Benavídez ha diseñado una estrategia de cara a su próximo compromiso sobre el cuadrilátero.

El actual campeón mundial busca unificar coronas en la división de peso crucero antes de sentarse a negociar la renovación de su relación laboral con la empresa promotora Premier Boxing Champions (PBC).

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Esta planificación busca optimizar el valor de sus títulos activos antes de asumir los retos de mayor exigencia física de la temporada. El campamento del peleador tiene como prioridad consolidar su estatus en las 200 libras antes de comprometerse con acuerdos comerciales de larga duración.

El panorama en la categoría de peso crucero

El deportista viene de registrar una victoria por la vía del nocaut técnico en el sexto asalto frente al sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez durante el pasado mes de mayo. Con esta victoria, David Benavídez se coronó campeón en tres categorías de peso distintas al adueñarse de las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A pesar de incursionar de manera exitosa en las 200 libras, el pugilista mantiene bajo su propiedad el campeonato de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta doble condición le otorga la posibilidad de alternar defensas en ambas divisiones de acuerdo con las prioridades que establezca su equipo de entrenadores.

El posible enfrentamiento de unificación ante Mikaelian

La opción principal para David Benavídez en su retorno al ensogado apunta a un duelo de unificación contra el monarca del CMB en peso crucero, Noel Mikaelian. Aunque existían reportes sobre negociaciones previas entre Mikaelian y Jai Opetaia, el nombramiento de Benavídez como retador obligatorio por parte del organismo modificó el calendario competitivo.

El panorama contractual de David Benavídez añade un elemento de análisis para la toma de decisiones comerciales en esta etapa de su trayectoria profesional. En una conversación sostenida con el entrevistador Luis Parra, el boxeador detalló las razones por las cuales prefiere gestionar detalladamente el nivel de sus oponentes inmediatos. “Ahora mismo tengo que ser muy inteligente con mis peleas, porque esta es la última pelea de mi contrato con PBC. Estoy negociando un nuevo contrato. No quiero tener la pelea más difícil en la última pelea de mi contrato”, explicó en la citada entrevista.

El objetivo de sumar tres cinturones en la categoría de las 200 libras representa una plataforma de negociación financiera ante la empresa dirigida por Al Haymon. Respecto a este plan, el peleador manifestó en su diálogo con Luis Parra que busca maximizar el valor de su estatus como monarca activo antes de firmar un nuevo convenio. “Lo que voy a hacer es pelear contra otro campeón de peso crucero, y después de ganar esa pelea, tendré un título mundial en peso semipesado y tres títulos en peso crucero. Eso me da más poder de negociación para conseguir un contrato más lucrativo”, puntualizó el deportista.

Proyecciones a largo plazo en las 175 libras

Tras resolver este compromiso en peso crucero y definir su nuevo acuerdo laboral, la esquina del peleador no descarta un eventual retorno de David Benavídez a las 175 libras. El interés del equipo se mantiene enfocado en buscar un combate de unificación total contra el actual campeón indiscutido de peso semipesado, el ruso Dmitry Bivol.

No obstante, la viabilidad de concretar este enfrentamiento dependerá del cumplimiento de las defensas obligatorias de cada organismo y del desarrollo de las mesas de trabajo en las oficinas promotoras.

De mantenerse los campeonatos vigentes en el sector de los semipesados, los directivos estiman que el choque de estilos podría explorarse en el transcurso de la temporada 2027.

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