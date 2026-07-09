Bob Arum arremete contra el Canelo y pide que se dedique al golf por estar acabado en el boxeo

El promotor de boxeo y directivo de Top Rank, Bob Arum, emitió comentarios críticos respecto a la actualidad deportiva de Saúl Canelo Álvarez. El empresario de la industria del pugilismo aseguró que el peleador mexicano se encuentra en el tramo final de su carrera y sugirió que debería abandonar los ensogados profesionales en el corto plazo.

Estas afirmaciones se presentan de manera previa al combate de campeonato que el boxeador jalisciense sostendrá frente al monarca de peso supermediano Christian Mbilli. Arum, cuya empresa copromueve al boxeador europeo, restó posibilidades de éxito al atleta tapatío para esta contienda programada para el próximo otoño.

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“Álvarez pertenece al campo de golf, no al ring”, declaró Arum en una entrevista concedida a la revista especializada The Ring para detallar su postura sobre el estado físico del púgil.

“Creo que Álvarez está acabado. No tengo idea de si Álvarez debería retirarse o no, pero me gusta Mbilli en la pelea”, puntualizó el promotor estadounidense sobre el encuentro de la categoría de las 168 libras.

El análisis técnico tras la derrota ante Crawford

La opinión del dirigente de la promotora se fundamenta en el rendimiento mostrado por Canelo Álvarez durante su última aparición oficial en Las Vegas, ocurrida el 13 de septiembre de 2025. En aquella velada, el mexicano perdió sus títulos mundiales de peso supermediano por decisión unánime ante el boxeador estadounidense Terence Crawford.

Para el promotor de Top Rank, el desenlace de ese combate no representó una sorpresa técnica dentro de la planificación de la división. El directivo enfatizó que las condiciones de Crawford mostraron una superioridad táctica evidente sobre la lona durante la totalidad de los asaltos disputados.

“No me sorprende que Álvarez se viera mal contra Crawford”, detalló Arum a The Ring al evaluar el desempeño de ambos boxeadores en el ring. “Terence es un gran boxeador. Canelo ha sido un tipo duro y un buen boxeador, pero no un gran boxeador al nivel de Crawford, quien es totalmente único y muy hábil. Crawford tiene la medida tomada a todos ellos”, agregó el directivo de la empresa de promoción.

El panorama actual de la categoría de peso supermediano

La inactividad de Canelo Álvarez se ha extendido por un periodo cercano a un año debido a la pausa obligatoria por una cirugía reconstructiva en su codo izquierdo en octubre pasado.

Esta ausencia facilitó que el Consejo Mundial de Boxeo elevara al peleador Christian Mbilli al estatus de campeón absoluto de la categoría.

El enfrentamiento previsto para el mes de octubre marcará la primera ocasión desde la temporada de 2015 en la que el peleador mexicano subirá al ring como retador oficial sin ostentar fajas mundiales.

El regreso a los campamentos de entrenamiento de Canelo Álvarez definirá la preparación táctica con la que buscará refutar los cuestionamientos sobre su vigencia en el boxeo de paga.

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