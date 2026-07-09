Kristian Prenga advierte que noqueará a Joshua: “no llegará a diez rounds”

El panorama de la máxima categoría del boxeo se mantiene activo de cara a los compromisos programados para finales del mes de julio. El boxeador albanés Kristian Prenga expresó que las promotoras y los analistas deportivos han cometido un error de cálculo al seleccionarlo como un oponente de transición para Anthony Joshua, asegurando que tiene la preparación necesaria para alterar el rumbo de la división.

La cartelera fijada para el 25 de julio marcará el regreso a la actividad del exmonarca británico, programada estratégicamente un día después de que Tyson Fury complete su propio pleito de preparación en Tailandia.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Esta distribución del calendario ha provocado que la prensa especializada proyecte de forma anticipada una unificación de cara al cierre de la temporada, una situación que el retador albanés planea impedir sobre el cuadrilátero.

El factor de la motivación ante los pronósticos adversos

Lejos de mostrar incomodidad ante las constantes proyecciones sobre el futuro de su oponente, el contendiente europeo manifestó que la falta de atención hacia sus capacidades físicas actúa como un factor motivacional dentro de su campamento.

En una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, el púgil detalló su perspectiva de cara al compromiso y cómo gestiona las expectativas del público general.

“No creo que sea una buena idea que él haga planes para pelear con Tyson Fury. A mí solo me gusta que Dios haga mis planes”, declaró el boxeador albanés en su charla con The Ring al analizar la planificación que rodea a Anthony Joshua. “No quiero hacer planes para mí mismo porque, si lo hago, sería como querer ponerme por encima de Dios y yo no puedo hacer eso. Dios es primero. Es el único. Él hace los planes y yo creo que voy a romper su plan”, puntualizó respecto al desenlace previsto por las empresas de promoción.

La postura del retador se mantiene firme en demostrar que posee el tonelaje y la resistencia para competir ante los líderes de la división de peso completo. Respecto a la tendencia de los medios de colocar el foco de atención exclusivamente en la esquina contraria, el boxeador comentó a The Ring: “No creo que me haya ofendido, pero estoy contento porque me han subestimado”.

“No creo que sea el mejor peso pesado del mundo, pero es un gran peleador… creo que tiene muchos defectos”, concluyó el atleta europeo en su intervención con The Ring al evaluar el estilo de pelea de Anthony Joshua. Finalmente, el contendiente advirtió que su volumen de golpeo impedirá que el combate complete los asaltos reglamentarios: “No va a llegar a 10 rounds ni a 12 rounds”.

Sigue leyendo: