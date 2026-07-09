Canelo Álvarez “entierra” su última derrota y dice que no le preocupa su ego

La trayectoria profesional en el boxeo exige no solo una preparación física rigurosa, sino también una madurez mental para asimilar los resultados adversos.

En este sentido, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha desarrollado una perspectiva diferente sobre el significado de perder en el cuadrilátero, priorizando el aprendizaje y el control de las emociones por encima del orgullo personal que suele rodear a las figuras de este deporte.

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La evolución mental frente al ego del peleador

La autocrítica se ha convertido en una herramienta clave para el púgil tapatío al momento de evaluar su desempeño tras un combate fallido. “Antes te llegaba el ego. Pensabas: ‘¿Por qué perdí? No tuve que haber perdido’. Empiezas a culpar a todo mundo. Nunca es tu culpa. Ese es el ego. Siempre culpas a alguien más que esto, lo otro, y nunca tomas la responsabilidad”, declaró Canelo Álvarez en una conversación con la revista Forbes México al abordar cómo ha cambiado su percepción de la derrota con el paso de los años.

Esta evolución psicológica le permite al deportista afrontar los reveses con mayor objetividad, asumiendo la responsabilidad directa de lo que ocurre sobre la lona.

En su intervención con el citado medio de comunicación, el boxeador de Jalisco puntualizó que comprender las variables del deporte ayuda a procesar los resultados que no se ajustan a las proyecciones iniciales de su equipo de trabajo.

El verdadero significado de ser un ganador

A lo largo de más de dos décadas de actividad en el boxeo de paga, la trayectoria de Canelo Álvarez registra únicamente tres resultados adversos en su historial, correspondientes a sus enfrentamientos contra Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford. A pesar del impacto mediático de estos tropiezos, el atleta sostiene que la capacidad de levantarse tras una caída es la cualidad que define verdaderamente a un deportista de élite.

De acuerdo con sus declaraciones para Forbes México, la resiliencia es el factor diferenciador en la carrera de cualquier atleta que aspire a mantenerse en la cima de la disciplina. El peleador argumentó que es en los escenarios desfavorables donde se pone a prueba el carácter, desvinculando la noción de éxito de la necesidad de mantener un registro de victorias de manera permanente.

El análisis del tropiezo ante Crawford y el aprendizaje

La derrota por decisión unánime ante Terence Crawford representó el último revés oficial en la carrera de Canelo Álvarez, un resultado que implicó la pérdida de sus campeonatos en la división supermediana.

Lejos de evadir el tema, el pugilista analizó que, a pesar de haber completado un campamento de entrenamiento sin contratiempos, factores como la deshidratación o el planteamiento táctico de la esquina contraria influyeron en el veredicto final de los jueces.

El boxeador defendió que incluso las planificaciones más detalladas están sujetas a variables imprevistas que no se pueden controlar una vez que se inicia el combate. “Me enseñó que puedo demostrarles a otras personas que ni haciendo las cosas perfectas, entrenando duro y haciendo todo bien, siempre obtienes el resultado que esperas”, concluyó Canelo Álvarez al evaluar la experiencia adquirida tras su última presentación profesional.

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