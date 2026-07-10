Rolly Romero y Teófimo López sostuvieron un primer careo en total tranquilidad

El panorama de la división de peso wélter registró el inicio formal de las actividades promocionales para uno de los enfrentamientos proyectados para el mes de agosto. El boxeador estadounidense Rolly Romero y el doble monarca mundial Teófimo López comparecieron ante los medios de comunicación en Los Ángeles, California este jueves, para oficializar su pleito programado para el sábado 22 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La presentación oficial sirvió además como plataforma para anunciar el acuerdo de transmisión alcanzado entre las promotoras PBC y la señal de DAZN, la cual difundirá el evento bajo el sistema de Pago Por Evento en alianza con Prime Video.

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La rueda de prensa, organizada por la empresa TGB Promotions en sociedad con Takeover Promotions, contó con la asistencia de figuras de la disciplina como Sebastian Fundora, Brandon Figueroa, Jesús Ramos Jr. y José Salas Reyes.

Un ambiente de respeto y análisis en Los Ángeles

Durante el desarrollo del evento celebrado en el recinto Avalon Hollywood, ambos competidores mantuvieron una postura de mutuo respeto que contrastó con las habituales confrontaciones verbales de sus respectivas trayectorias.

El primer careo oficial frente a las cámaras de televisión se extendió por un espacio aproximado de 30 segundos, culminando con un saludo de manos y un mensaje conjunto donde ambos atletas cuestionaron el proceder de Devin Haney en las mesas de negociación.

Romero y López protagonizaron el encuentro ante los medios en Los Ángeles, California. Foto: Ryan Hafey /

Premier Boxing Champions

El poseedor de la faja de la Asociación Mundial de Boxeo, Rolly Romero, pondrá en juego su cetro por primera ocasión tras un periodo de inactividad de 15 meses posterior a su victoria ante Ryan García. Las promotoras informaron que la venta anticipada de boletos a través del sistema AXS concluirá la noche de este viernes utilizando el código de acceso asignado, dando paso de manera inmediata a la venta general para el público internacional.

Los protagonistas de la cartelera

En su intervención ante los reporteros en Los Ángeles, el campeón de la AMB detalló la importancia de regresar a la actividad regular ante un oponente de alta exigencia técnica. Al respecto, Rolly Romero declaró en la conferencia de prensa: “Ha sido difícil intentar concretar una pelea, pero sabemos que Teófimo va a pelear contra cualquiera. Así que agradezco que él haya dado un paso al frente. Necesitaba el tiempo libre para concentrarme en mí mismo. Estoy feliz de volver con otro gran evento y de estar aquí en el anuncio del acuerdo entre PBC y DAZN”.

Por su parte, el retador de origen hondureño manifestó su total confianza de obtener un resultado favorable que le permita coronarse en una tercera categoría de peso distinta durante la velada de Las Vegas. Al ser consultado sobre las expectativas de este compromiso en las 147 libras, Teófimo López argumentó en el mismo estrado: “Me siento genial. Es hora de demostrar o callarse la boca. Estoy en un punto de mi carrera donde todo está en juego. La gente quiere saber si esto es el comienzo de algo nuevo para mí. Lo espero con ansias”.

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