Óscar de la Hoya resolvió sus problemas con Vergil Ortiz y ya trabaja en su siguiente pelea

El panorama comercial en la división de peso superwélter registra una estabilización importante tras la resolución de las diferencias contractuales entre la empresa Golden Boy Promotions y su representado Vergil Ortiz Jr.

El promotor y directivo Óscar de la Hoya confirmó de manera pública que los inconvenientes legales han quedado resueltos, permitiendo que la compañía concentre sus esfuerzos en la planificación de un combate de unificación ante el actual monarca de la categoría, Jaron Ennis.

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Esta determinación administrativa busca reactivar la trayectoria del campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, quien se mantiene invicto en el plano rentado.

La viabilidad del pleito contra Ennis representa una de las prioridades de la promotora para el cierre de la temporada de competencias, una vez que se han disipado las tensiones que mantuvieron congeladas las negociaciones durante el primer semestre del año.

El anuncio de la negociación contra Jaron Ennis

El directivo de la compañía de promoción empleó sus canales de comunicación oficiales en internet para dar a conocer los avances respecto al futuro deportivo de su representado. Mediante un video difundido en sus redes sociales, Óscar de la Hoya manifestó que el enfoque de su equipo de trabajo está dirigido a coordinar las condiciones necesarias para pactar el enfrentamiento contra el poseedor de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

“Estamos trabajando en la pelea entre Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis”, explicó el directivo en el material audiovisual compartido con sus seguidores en las plataformas digitales. Además, Óscar de la Hoya enfatizó que la concreción de este combate en las 154 libras dependerá en gran medida de las decisiones que tome la esquina contraria, señalando en el mismo mensaje: “Vergil Ortiz quiere esa pelea. Hagámosla realidad. Todo depende de Boots”.

Antecedentes judiciales y resolución de las diferencias

La relación profesional entre el púgil y la empresa promotora enfrentó un periodo de litigios en los tribunales federales de Nevada a principios de año.

El boxeador de origen mexicano había solicitado la rescisión de su contrato de representación alegando incumplimiento de acuerdos y bloqueos en su carrera, lo que provocó una respuesta jurídica inmediata por parte de la promotora para mantener la exclusividad de sus derechos de imagen y organización de eventos.

Tras varios meses de negociaciones bilaterales entre los representantes legales de ambas partes, las diferencias administrativas se solucionaron de mutuo acuerdo. En una intervención realizada para la señal internacional de DAZN, Óscar de la Hoya aclaró el estatus de la relación y caracterizó el conflicto previo como una falta de entendimiento entre los equipos de trabajo que no afectará el desarrollo deportivo del atleta.

“No hay nada que me haga más feliz que ver a los boxeadores subir al ring, rendir, continuar sus carreras y hacer lo mejor que puedan, ser campeones del mundo”, declaró el directivo a la señal televisiva DAZN al ser consultado sobre el estatus contractual del atleta. “Vergil Ortiz es uno de los mejores que hay. Odio no verlo pelear. ¿Quiero resolver esto? Absolutamente, al cien por cien. ¿Ellos o nosotros cometimos un error? No, fue un malentendido”, pormenorizó en su intervención.

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