Julio César Chávez Jr. reveló la fecha de su próxima pelea

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. continuará con su actividad profesional durante el segundo semestre del año en curso con el objetivo de aproximarse a una oportunidad por un campeonato del mundo.

El exmonarca mundial confirmó que su retorno a los cuadriláteros ya está programado para el próximo mes de septiembre, en lo que representará su tercera presentación en lo que va del año.

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El anuncio formal de este compromiso se dio a conocer a través de las plataformas digitales.

En un video que se publicó en la cuenta de Instagram de augustohernandez244, se observó al boxeador en las instalaciones de un aeropuerto, lugar donde fue interrogado sobre el día exacto de su retorno al ensogado.

Ante la pregunta directa, el sinaloense respondió que la fecha establecida para su regreso será el “septiembre 19“.

A pesar de la confirmación del día del evento, el equipo del boxeador aún no ha detallado la sede ni el nombre del oponente para este compromiso.

Sin embargo, existen indicios previos que apuntan a que el estado de Puebla podría albergar la función, según unas declaraciones ofrecidas por el propio atleta durante una cartelera de exhibición realizada en dicha entidad hace unos meses.

El objetivo en la división de peso crucero

La intención de Julio César Chávez Jr. es mantenerse activo en la categoría de las 200 libras para buscar un combate mundialista antes del cierre definitivo de su trayectoria profesional.

En este peso militan campeones consolidados como Noel Mikaelian y también el actual poseedor de las coronas de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, con quien el sinaloense no descarta medirse en el futuro.

Al ser consultado en el mismo material audiovisual sobre la opción de subir al ring contra el monarca unificado de la categoría, el peleador mostró apertura hacia la posibilidad del enfrentamiento. “Ojalá, estaría buena, ¿no?“, contestó Julio César Chávez Jr. sobre un potencial pleito contra el boxeador mexicoamericano David Benavídez.

Registro y actividad previa en el año

Para aspirar a las clasificaciones oficiales de los organismos rectores, Julio César Chávez Jr. ha mantenido una constancia sobre el cuadrilátero durante las primeras semanas del año. Su primer triunfo del periodo se registró el pasado 24 de enero en San Luis Potosí, escenario donde superó por la vía del nocaut técnico en cuatro episodios al argentino Ángel Julián Sacco.

Posteriormente, el hijo del legendario campeón volvió a ver acción tres meses después en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde derrotó en tres asaltos a Jhon Caicedo. Con la nueva fecha del 19 de septiembre en el horizonte, el deportista sumará su tercer pleito en un lapso de ocho meses para consolidar su ritmo de competencia en las 200 libras.

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