Chávez Jr. busca dar la mejor pelea de su carrera en San Luis Potosí

Julio César Chávez Jr. buscará dar la mejor pelea de su carrera cuando suba nuevamente al cuadrilátero el 24 de enero en San Luis Potosí, México, contra el argentino Ángel Julián Sacco.

En una conferencia de prensa oficial de su próximo duelo, Chávez Jr. declaró que quiere recuperar el tiempo perdido y aprovechará los años que le quedan para lograr lo que no pudo en su mejor momento.

“Yo vengo a boxear porque me gusta el boxeo, porque me quiero subir a pelear, cosa que desgraciadamente en mis mejores años no pasó por lo joven, por lo inmaduro, por ser hijo de Julio César Chávez, por el dinero que gané, por andar mal, pero eso ya pasó a la historia”, dijo.

“Tengo dos años para hacer lo que no hice a lo mejor en algún momento. Vengo a San Luis no a pelear una pelea más. A tratar quizá de dar la mejor pelea de mi carrera”, agregó.

La noticia de que el mexicano volvería a la acción a pesar de sus problemas legales fue dada a conocer por su propio padre unas semanas atrás, pero no fue hasta este momento fue que se hizo oficial.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. se encuentra vinculado a proceso debido a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

Julio César Chávez Jr. durante su pelea contra Jake Paul, quien lo derrotó en las tarjetas. Crédito: Etienne Laurent | AP

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez Jr. volverá a la acción en enero junto a su hermano

· Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando tras recibir libertad condicional

· JC Chávez Jr. será liberado, aunque aún continúa su investigación por presuntos vínculos con el narco