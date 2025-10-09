Julio César Chávez Jr. asegura que puede boxear y salir del país

Julio César Chávez Jr. aseguró que puede boxear y salir del país, ya que las autoridades no se lo prohibieron mientras se llevan a cabo las investigaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas en México.

En una entrevista con TUDN, Chávez Jr. -quien se encuentra en libertad condicional- comentó que solo necesita un permiso para poder viajar y seguir realizando sus peleas.

“Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, dijo.

El hijo del Gran Campeón Mexicano aseguró que es inocente de las acusaciones que lo vinculan al Cartel de Sinaloa y negó haber participado en actos de delictivos.

Hace unas semanas Julio César Chávez anunció que el Júnior y Omar Chávez volverían a la acción en una cartelera en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Por los momentos no se ha confirmado nada, pero el mexicano se encuentra entrenando desde su salida de la cárcel.

Julio César Chávez Jr. posa junto a su padre en una conferencia de prensa. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Recordemos que Chávez Jr. fue detenido y deportado a México el 19 de agosto, luego de que autoridades de Estados Unidos lo consideraran una “amenaza grave”. Fue entregado a la Policía Federal Ministerial en la frontera de Nogales, Sonora, y puesto a disposición de un juez.

Su arresto, que se realizó en julio en Los Ángeles (California), se debió a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

