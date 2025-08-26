Chávez Jr. reaparece entrenando tras recibir libertad condicional

Julio César Chávez Jr. reapareció en redes sociales luego de recibir la libertad condicional tras estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 de Hermosillo, Sonora.

En un video compartido por el Coliseo Boxing Club en Hermosillo se puede ver a Chávez Jr. entrenando, ya que -según su equipo- el mexicano quiere mantenerse en forma mientras cumple con las medidas cautelares impuestas por el juez federal Enrique Hernández Miranda.

Recordemos que el juez ordenó un juicio a Chávez Jr. por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, y su próxima audiencia será el 24 de noviembre para evaluar los avances de la investigación.

El excampeón @jcchavezjr estuvo entrenando en el Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora, tras obtener libertad condicional. Según informes, el 23 de noviembre tendrá nueva audiencia. pic.twitter.com/wCHs4ppcdg — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) August 25, 2025

En la audiencia realizada el pasado 24 agosto, la Fiscalía General de la República de México presentó 21 pruebas que relacionan a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, pero el equipo legal del excampeón cuestionó su validez porque en ninguna se demuestra que haya participado en una conducta penalmente reprobable.

Detención y extradición de Chávez Jr.

Chávez Jr. fue detenido por el ICE el pasado 2 de julio en Los Ángeles por tener un estatus migratorio irregular, ya que su visa de turista B2 se venció en 2024. El mexicano presentó una solicitud para obtener una residencia permanente en Estados Unidos tras casarse con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que según las autoridades está vinculada con el Cartel de Sinaloa porque estuvo en una relación con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Poco después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 emitida por la Fiscalía General de la República en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Razón por la que fue deportado y encarcelado en Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo.

En su última pelea, el mexicano perdió ante Jake Paul por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.

Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate– nuevamente enfrenta problemas con la justicia.

Sigue leyendo:

· JC Chávez Jr. será liberado, aunque aún continúa su investigación por presuntos vínculos con el narco

· Julio César Chávez Jr. fue deportado y está recluido en México

· El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. es arrestado por ICE en Los Ángeles