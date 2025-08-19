Julio César Chávez Jr. fue deportado y está recluido en México

Julio César Chávez Jr., el boxeador que fue detenido el pasado 2 de julio en California ya fue deportado a México e ingresado a un penal federal de máxima seguridad en Sonora.

De acuerdo con la ficha ofrecida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, difundida por diversos medios, entre ellos Carlos Jiménez, también conocido como C4, periodista especializado en temas de seguridad de la Ciudad de México, y Juan Becerra Acosta, periodista de Telefórmula, el traslado de Julio César Chávez Jr. se realizó el lunes de la garita internacional Dennis DeConcini, que conecta Nogales, Sonora, con Nogales, Arizona, a los separos de la Policía Federal Ministerial con sede en Hermosillo.

Julio César Chávez Jr. fue deportado desde #EEUU y entregado en territorio mexicano a través de la garita de #Tijuana



Ingresó al penal federal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/P7DzaXun9r — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 19, 2025

De acuerdo con esta información, el detenido de 1.87 metros de estatura, vestía pants negro, una playera blanca y sudadera negra, además de traer una gorra y tenis rojos al momento de ser arrestado.

En el Registro Nacional de Detenciones se subraya que el pugilista fue detenido a las 11:53 a.m. del lunes

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

Desde que fue detenido en Los Ángeles el mes pasado, tanto Estados Unidos como México buscaban la deportación del pugilsta “por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, según acusó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado.

En México, el hijo mayor de Julio César Chávez tenía una orden de aprehensión desde el 2023, razón por la cual probablemente se dio la detención en cuanto el vástago de la leyenda del boxeo pisó territorio azteca.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la deportación

Esta mañana, en su conferencia diaria, la mandataria mexicana declaró que sabía que el boxeador sería deportado entre ayer y hoy, aunque dijo desconocer si eso ya había sucedido, por lo que prometió que su gabinete de seguridad ampliará el informe más tarde.

“Entiendo que fue deportado, no sé si hoy en la mañana o ayer. Sí nos informaron que iba a llegar a México”, afirmó en su conferencia matutina de este martes.

Sheinbaum también recordó que el pugilista tenía una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República.

Sigue leyendo:

· Chávez Jr. castigaba a golpes a miembros del Cártel de Sinaloa, según Fiscalía

· Sheinbaum espera la deportación de Julio César Chávez Jr. para cumplir sentencia

· El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. es arrestado por ICE en Los Ángeles