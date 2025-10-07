Chávez Jr. rompe el silencio y asegura que es inocente

Julio César Chávez Jr. rompió el silencio y aseguró que es inocente de las acusaciones que lo vinculan al Cartel de Sinaloa. El boxeador negó haber participado en actos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

En una entrevista con TUDN, Chávez Jr. comentó que nunca se imaginó que podría estar pasando por esta situación, pero dejó claro que no tiene ningún nexo con el cartel.

“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’, pero no… ahí comenzó la travesía”, dijo.

“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, agregó.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. fue detenido y deportado a México el 19 de agosto, luego de que autoridades de Estados Unidos lo consideraran una “amenaza grave”. Fue entregado a la Policía Federal Ministerial en la frontera de Nogales, Sonora, y puesto a disposición de un juez.

Su arresto, que se realizó en julio en Los Ángeles, California, se debió a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

