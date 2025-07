Julio César Chávez asegura que su hijo es inocente: Todo se va a probar

Julio César Chávez aseguró que su hijo Julio César Chávez Jr. es inocente de todos los cargos de los cuales se les acusa y dejó claro que lo probarán todo con hechos ante la justicia.

En declaraciones a En Casa con Telemundo, Chávez comentó que el Junior no entiende ni se explica por qué lo están acusando de todo esto, pero confían en que saldrán airosos.

“Yo estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, pero hasta que no se compruebe todo se va a arreglar. (…) Mi hijo es inocente, no es delincuente, no trafica armas, no trafica drogas. Nada de eso mi gente. Es mentira mi gente, pero todo eso se va a probar con hechos“, dijo.

Julio César Chávez Jr. no se presentó a su primera audiencia en la Corte Superior del condado de Los Ángeles para definir su posible liberación o el inicio formal de su proceso de deportación a México, y su abogado Michael Goldstein declaró que desconocía su paradero. Después se confirmó que estaba con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Chávez Jr. fue detenido por el ICE el pasado 2 de julio en Los Ángeles por tener un estatus migratorio irregular, ya que su visa de turista B2 se venció en 2024. El mexicano presentó una solicitud para obtener una residencia permanente en Estados Unidos tras casarse con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que según las autoridades está vinculada con el Cartel de Sinaloa porque estuvo en una relación con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Poco después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Razón por la que estaban tramitando su deportación.

En su última pelea, Julio César Chávez Jr. perdió ante Jake Paul por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.

Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate– nuevamente enfrenta problemas con la justicia.

