Julio César Chávez Jr. volverá al ring en diciembre

Julio César Chávez Jr. -quien se encuentra en libertad condicional- volverá a subir al ring el 13 de diciembre en San Luis Potosí, México, según lo anunció su padre Julio César Chávez.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Chávez también anunció que su hijo Omar estará presenste en la misma cartelera y quizás él realice una pelea de exhibición.

“Les voy a dar una primicia. Va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar, van a reaparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Y a lo mejor, como ahorita están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición ahí”, dijo el Gran Campeón Mexicano.

El Júnior actualmente se encuentra entrenando en el gimnasio desde que recibió la libertad condicional y su caso sigue siendo investigado por las autoridades mexicanas.

Julio César Chávez Jr. se encuentra entrenando en el gimnasio tras su liberación. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

Recordemos que Julio César Chávez Jr. fue detenido y deportado a México el 19 de agosto, luego de que autoridades de Estados Unidos lo consideraran una “amenaza grave”. Fue entregado a la Policía Federal Ministerial en la frontera de Nogales, Sonora, y puesto a disposición de un juez.

Su arresto, que se realizó en julio en Los Ángeles, California, se debió a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

