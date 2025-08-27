Julio César Chávez Jr. se reencuentra con su padre tras ser liberado

Julio César Chávez Jr. se reencontró con su padre Julio César Chávez luego de que recibiera libertad condicional en México, donde está siendo investigado por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

En un video compartido en las redes sociales se puede ver a ambos reunirse en el gimnasio Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora. El Gran Campeón Mexicano le dio un beso en la boca y un gran abrazo a su hijo.

Por su parte, Chávez Jr. se veía feliz de ver nuevamente a su padre tras ser detenido por el ICE hace más de un mes en Estados Unidos y ser deportado a México, donde recibió libertad condicional mientras se realizan las investigaciones de su caso.

En la audiencia realizada el pasado 24 agosto, la Fiscalía General de la República de México presentó 21 pruebas que relacionan a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, pero el equipo legal del excampeón cuestionó su validez porque en ninguna se demuestra que haya participado en una conducta penalmente reprobable.

Detención y extradición de Chávez Jr.

Chávez Jr. fue detenido por el ICE el pasado 2 de julio en Los Ángeles por tener un estatus migratorio irregular, ya que su visa de turista B2 se venció en 2024. El mexicano presentó una solicitud para obtener una residencia permanente en Estados Unidos tras casarse con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que según las autoridades está vinculada con el Cartel de Sinaloa porque estuvo en una relación con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Poco después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 emitida por la Fiscalía General de la República en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Razón por la que fue deportado y encarcelado en Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate– nuevamente enfrenta problemas con la justicia.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando tras recibir libertad condicional

· JC Chávez Jr. será liberado, aunque aún continúa su investigación por presuntos vínculos con el narco

· Julio César Chávez Jr. fue deportado y está recluido en México