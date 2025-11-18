Julio César Chávez Jr. volverá a la acción en enero junto a su hermano

Julio César Chávez Jr. volverá a subir al ring contra Ángel Julián Sacco en una cartelera que se celebrará el 24 de enero en San Luis Potosí, México, y donde también participará su hermano Omar Chávez.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, Chávez Jr. reconoció que siente nervios por este nuevo compromiso ante el argentino, pero también está contento por recibir esta nueva oportunidad que quizás lo acerque a un título mundial.

“Pues me siento nervioso de saber que voy a volver a boxear, es una presión volver al gimnasio otra vez, a los sparrings, a las corridas, a lo que me gusta. Pero muy contento de que se me dé la oportunidad aquí en San Luis, que me den la oportunidad de que sea la antesala posiblemente de un campeonato del mundo”, dijo.

Por su parte, su hermano Omar Chávez enfrentará al colombiano José Miguel Torres. Hasta ahora se desconocen cuántos asaltos disputarán cada uno.

La noticia de que el mexicano volvería a la acción a pesar de sus problemas legales fue dada a conocer por su propio padre unas semanas atrás, pero no fue hasta este momento fue que se hizo oficial.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. se encuentra vinculado a proceso debido a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

Julio César Chávez Jr. durante su pelea contra Jake Paul. Crédito: Etienne Laurent | AP

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

