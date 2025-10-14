Julio César Chávez planea futuro del Júnior: Quiero que haga tres o cuatro peleas y se retire

La leyenda Julio César Chávez planea que su hijo Julio César Chávez Jr. haga unas tres o cuatro peleas más, una de ellas por un título mundial, y luego se retire.

En una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, el Gran Campeón Mexicano confirmó que Chávez Jr. se está preparando para subir al ring el 13 de diciembre en San Luis Potosí y después hará otro duelo en Matamoros.

“El boxeo es complejo, no es fácil. Ya con subirse al ring con Jake Paul y haber pasado todo ese infierno que pasó (con las adicciones) para mí fue un triunfo, para él también. Yo estuve contento porque se bajó caminando, porque después de pasar por un infierno volver a pelear no es tan fácil, entonces yo quiero que él haga unas tres o cuatro peleas y ya que se retire del boxeo”, dijo.

Julio César Chávez Jr. se encuentra entrenando en el gimnasio tras su liberación. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

“Para allá vamos (buscar una pelea por el título), para allá vamos primeramente Dios. Porque cuando peleó con Jake Paul la verdad era para que mi hijo le ganara, pero empezó muy tarde. Si ustedes ven la pelea los primeros dos rounds no tiró golpes, pero ya después puso en predicamentos a Jake Paul, pero ya era demasiado tarde. Él se está preparando para hacer una buena pelea en San Luis y después vamos a hacer otra pelea en Matamoros. Y después ya les cuento más…”, agregó

Recordemos que Julio César Chávez Jr. se encuentra vinculado a proceso debido a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional, una decisión que la Fiscalía General de la República ha impugnado.

Julio César Chávez Jr. durante su pelea contra Jake Paul. Crédito: Etienne Laurent | AP

Anteriormente, el pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma a inicios de 2024. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall el 20 de julio de ese mismo año.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

