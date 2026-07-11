Ryan García y Conor Benn listos para anunciar combate

El panorama de las 147 libras registra un movimiento decisivo en sus oficinas de negociaciones. El monarca estadounidense Ryan García y el retador británico Conor Benn se encuentran en la fase de resolución contractual para definir los términos de un enfrentamiento que ha captado la atención del sector de cara al cierre del calendario deportivo de verano.

De acuerdo con un reporte publicado por el portal especializado BoxingScene, los representantes de ambos boxeadores se encuentran actualmente reunidos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, con el propósito de concretar las firmas definitivas.

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Los informes iniciales apuntan a que el anuncio oficial de la cartelera podría realizarse este viernes, una vez que se superen los últimos trámites administrativos entre las compañías promotoras.

Las negociaciones en Las Vegas y la fecha proyectada

De concretarse las firmas contractuales de manera satisfactoria, Ryan García realizará la primera defensa de su campeonato mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo el próximo 12 de septiembre. El recinto seleccionado para albergar las acciones sobre el cuadrilátero será el T-Mobile Arena de Las Vegas, un escenario habitual para las carteleras de alto perfil comercial en territorio norteamericano.

El campeón del organismo verde y oro, quien ostenta un registro profesional de 25 victorias con 20 definiciones por la vía del nocaut y únicamente dos derrotas en su historial, conquistó la faja del orbe en el transcurso del pasado mes de febrero.

La planificación para el mes de septiembre busca aprovechar la ventana de audiencia correspondiente al fin de semana de las fiestas patrias mexicanas.

El estatus de Benn y la revelación del enfrentamiento

Por su parte, el contendiente británico Conor Benn llega a esta oportunidad como el clasificado número uno en las listas oficiales de la entidad reguladora. El atleta europeo viene de registrar un desempeño constante tras vengar una derrota previa ante Chris Eubank Jr. en la temporada anterior y posteriormente superar por la vía de las tarjetas al veterano Regis Prograis durante el mes de abril en el Reino Unido.

No obstante, la preparación física de Benn representa uno de los puntos centrales de análisis para los especialistas de la disciplina deportiva. Esto se debe a que el boxeador europeo, quien posee un registro invicto de 25 triunfos con un empate, no ha registrado pesajes oficiales dentro del límite reglamentario de las 147 libras desde la temporada de 2022.

La primera mención pública sobre la viabilidad de este combate no se originó mediante los canales informativos tradicionales de la disciplina.

El campeón Ryan García empleó una aparición en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon para revelar de forma anticipada sus intenciones de enfrentar a Benn, una estrategia que aceleró las reuniones de planificación entre los asesores de ambos lados.

Las tensiones legales entre las empresas promotoras

A pesar de la disposición mostrada por los deportistas para subir al ring, las mesas de trabajo enfrentan un panorama legal complejo debido a los intereses corporativos en juego.

La principal fuente de fricción administrativa radica en la relación vigente entre la empresa Golden Boy Promotions, encargada de representar a Ryan García, y la firma Zuffa Boxing, promotora vinculada al retador europeo.

Las marcadas diferencias comerciales entre los directivos Oscar De La Hoya y Dana White han provocado que las sesiones de trabajo en Las Vegas se desarrollen bajo condiciones de estricta reserva legal. Hasta el momento, los equipos de representación no han definido cuál de las corporaciones asumirá el liderazgo de la producción general y de los derechos de transmisión digital para el mercado internacional.

La resolución de estos detalles corporativos determinará el modelo financiero del evento en el corto plazo.

Para Ryan García, una victoria representará la consolidación de su reinado en una nueva categoría, mientras que Benn buscará emular los logros históricos de su padre, Nigel Benn, quien recientemente fue exaltado al Salón de la Fama en Canastota.

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