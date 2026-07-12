Descartan que pelea entre Joshua y Fury tenga modificación de horario en el Reino Unido

Las proyecciones comerciales para el enfrentamiento de peso pesado entre Anthony Joshua y Tyson Fury enfrentan variables de logística y horarios.

El excampeón mundial Carl Froch analizó los rumores sobre la posibilidad de que el combate se dispute durante las primeras horas de la madrugada en el Reino Unido, manifestando su rechazo a las propuestas de modificación horaria que buscan beneficiar a las transmisiones de televisión en el continente americano.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La viabilidad de que Joshua y Fury se midan en territorio británico bajo condiciones de horario nocturno habitual es una de las principales demandas del público local.

El plan de trabajo planteado por los coordinadores de la cartelera contempla el estadio de Wembley como el recinto principal para albergar la contienda, pero las intenciones de la gerencia de Medio Oriente de fijar las entradas al ring a las dos de la madrugada chocaron con la opinión de los analistas de la disciplina.

A través de su espacio oficial de comunicación en la plataforma de videos YouTube, denominado Froch on Fighting, el exmonarca de peso supermediano argumentó que un duelo de esta naturaleza no requiere de adaptaciones geográficas para el extranjero.

“No sé por qué les preocupa tanto el público estadounidense. Es una pelea británica, con dos boxeadores británicos. Todos estamos emocionados de que estos dos se enfrenten, tiene que ser en suelo británico, en el estadio de Wembley o en el del Tottenham Hotspur, donde sea, a una hora razonable: las 10 de la noche”, declaró Froch en su intervención digital para fijar su postura sobre el pleito entre Joshua y Fury.

Los factores del clima y la seguridad en Londres

La fecha estimada para la realización del espectáculo se ubica en el transcurso del mes de noviembre, un periodo del año caracterizado por las bajas temperaturas en el norte de Europa. El exboxeador recalcó que mantener a los miles de asistentes expuestos al ambiente invernal durante la madrugada representa una decisión poco factible para el bienestar y la comodidad de los aficionados que adquieran boletos para el estadio.

“A mediados de noviembre va a hacer un frío que pela. No nos importa pasar frío a las 10 u 11 de la noche, pero no a las cuatro de la madrugada”, explicó el analista en su canal Froch on Fighting, añadiendo que las regulaciones de transporte de Londres impedirían desmovilizar un recinto masivo a esa hora de la noche.

“No creo que vayan a permitir que 79.000 aficionados abandonen el estadio de Wembley a las cuatro de la mañana; eso no va a ocurrir”, puntualizó para detallar los límites de seguridad que tendrían las autoridades locales ante un combate de Joshua y Fury.

La viabilidad de las alternativas internacionales

Ante este panorama, la opinión del sector apunta a que, si las prioridades comerciales de ingresos por derechos de transmisión digital están orientadas al mercado estadounidense, los organizadores deberían mudar la cartelera de forma definitiva.

De esta manera, se evitaría alterar el orden público y los esquemas tradicionales de las autoridades de transporte público en la capital inglesa.

“Si van a intentar adaptarse a la televisión estadounidense, mejor que lo hagan en Estados Unidos“, concluyó Carl Froch en su espacio informativo respecto al destino del enfrentamiento de Joshua y Fury.

Mientras tanto, los dos contendientes principales deberán concentrarse en resolver sus compromisos de preparación en los cuadriláteros de Tailandia y Arabia Saudita antes de que las empresas promotoras puedan avanzar con las firmas de los contratos definitivos de unificación.

Sigue leyendo: