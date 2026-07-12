Teófimo López le deja las cosas claras a Rolly Romero: “voy por ti con mi mejor versión”

El pugilista de origen hondureño se enfoca en su regreso a la actividad oficial tras ceder su corona mundial de peso superligero en el inicio de la temporada. En esta oportunidad, Teófimo López buscará coronarse en una nueva división de peso cuando dispute el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en las 147 libras el próximo sábado 22 de agosto.

La sede seleccionada para este compromiso contra el monarca actual Rolando Romero será el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En sus comparecencias ante los medios de comunicación para promover la cartelera, Teófimo López reconoció las lecciones obtenidas tras su enfrentamiento de enero ante Shakur Stevenson, priorizando la ejecución de su estrategia sobre la lona.

La asimilación del revés y el ascenso a peso wélter

La derrota por la vía de las tarjetas en el primer mes del año aceleró la transición física del retador hacia una categoría donde espera encontrar mayor comodidad. Al ser cuestionado por la prensa especializada sobre la viabilidad de que su oponente repita el planteamiento técnico de Stevenson, Teófimo López se mostró receptivo respecto a las variables del combate.

“Todo es posible, todo se puede hacer. Si ellos ejecutan su plan de pelea, entonces quizá, quién sabe. Ya veremos qué pasa esa noche”, declaró el boxeador a los periodistas de la señal internacional, añadiendo sobre su cambio de tonelaje: “Estoy muy agradecido por la situación y por lo que pasó con Shakur. Todo lo que sabía que debía hacer era confiar en mis instintos. Debí subir a las 147 libras hace un año, pero ya estamos aquí y no hemos perdido el ritmo”.

El análisis sobre la pegada y paciencia de Romero

El oponente en turno ostenta un estilo de pelea caracterizado por la potencia de sus impactos, acumulando quince meses de inactividad competitiva tras su victoria ante Ryan García.

No obstante, Teófimo López argumentó que su preparación física en el gimnasio está diseñada para asimilar el volumen ofensivo que se presente durante los doce asaltos programados.

“No importa cómo caigas, sino cómo te levantes. Mi espíritu será demasiado para que Romero pueda manejarlo”, puntualizó el boxeador ante las cámaras de televisión respecto a su estado mental. “Vamos a enfrentar a la mejor versión de Rolando Romero que puedan presentar. Romero se ha vuelto más paciente que el noqueador que solía ser”, matizó al evaluar las variantes tácticas del campeón de la AMB.

Una definición sin espacio para las contemplaciones

Con un registro profesional que incluye 22 victorias y dos caídas en el boxeo rentado, el retador asume que este enfrentamiento definirá la proyección de su carrera en el mediano plazo. Por esta razón, Teófimo López descartó que la inactividad de su contraparte represente una ventaja definitiva, enfocándose en la intensidad de su propio plan táctico en Las Vegas.

“Su pegada está ahí, pero no es algo que no haya enfrentado antes, puedo soportar un golpe. He recibido impactos muy duros a lo largo de mi carrera, pero siempre me he mantenido firme y he respondido con la misma intensidad”, agregó el boxeador respecto a las condiciones físicas del duelo. “Tienes que salir a pelear y marcar el ritmo. Tienes que ir hacia adelante. Podría hacer una pelea técnica contra Rolly, pero en una situación como esta es demostrar o callarse. Vamos a dar nuestra mejor versión o ahí se acabará todo”, argumentó con firmeza.

El debut del boxeador en las 147 libras pondrá a prueba la solidez del campeón de la AMB, quien busca consolidar su reinado tras un prolongado descanso. En la conclusión de su comparecencia ante la prensa, Teófimo López recalcó la importancia de la concentración individual para resolver las acciones de manera favorable una vez que suene el primer campanazo.

“Mi carrera está por encima de cualquier otra. Lo que tenga que pasar esa noche, pasará. Ya está decidido. Solo tenemos que subir al ring y resolverlo con los puños. Todo es diversión hasta que entramos al ring y empiezan los golpes. Él es un peleador. Una pelea es una pelea. Todo dependerá del peleador que yo sea esa noche. Él definitivamente es un tipo muy duro y vendrá a pelear”, finalizó el púgil.

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