Ryan García es acusado por Rolly Romero de no aceptar la revancha

El monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, Rolando Romero, reveló que el boxeador de origen mexicano, Ryan García, declinó concretar una segunda contienda de manera inmediata tras el enfrentamiento que sostuvieron el año pasado.

El púgil estadounidense argumentó que las pláticas comerciales estaban en una fase definitiva y acusó a su contraparte de abandonar el proyecto de forma unilateral.

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De acuerdo con los testimonios ofrecidos por el campeón de la AMB al canal especializado FightHub TV, la postura de la esquina rival impidió que el público presenciara el combate de desempate en el corto plazo. “Ellos me rehuyeron. Simplemente me evitaron“, declaró el atleta al citado medio de comunicación al detallar las dificultades administrativas para coordinar agendas.

Además, Romero añadió sobre el proceso de pláticas bilaterales: “Teníamos una revancha inmediata y después intentamos hacerla otra vez. Simplemente siguieron evitándome“.

Las condiciones del contrato de revancha

El boxeador estadounidense detalló que los parámetros económicos y de logística contaban con el visto bueno de las promotoras antes de que se interrumpieran las conversaciones de manera definitiva.

Romero explicó que incluso se habían establecido apuestas personales y proyecciones de distribución digital para la velada. “Teníamos todo listo. Había una apuesta entre nosotros, ya estaba definido el lugar, las bolsas, el reparto del dinero, absolutamente todos los detalles de la revancha estaban acordados“, puntualizó para reconstruir el proceso de negociación.

El estancamiento de las mesas de trabajo provocó una inactividad prolongada que afectó el calendario deportivo de la esquina del campeón de la AMB durante el último ciclo de competencias. Romero manifestó su inconformidad ante la decisión de la contraparte, señalando que la falta de firmas retrasó sus planes de defensa voluntaria. “Entonces él salió corriendo y ya no quiso hacerla. Ryan García me hizo perder seis meses de mi tiempo“, concluyó el boxeador al analizar el impacto de las negociaciones fallidas en su carrera profesional.

El antecedente en Times Square y el presente de las fajas

La rivalidad entre ambos atletas se originó el pasado 2 de mayo de 2025, fecha en la que se midieron en una cartelera organizada en Times Square, Nueva York.

En esa oportunidad, Romero se adjudicó la victoria por la vía de la decisión unánime de los jueces tras enviar a Ryan García a la lona durante el transcurso del segundo episodio mediante una combinación de golpes.

Este resultado le permitió adueñarse de la corona vacante de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Tras el descarte de la revancha inmediata, ambos competidores tomaron rumbos distintos dentro del boxeo rentado para el transcurso de las siguientes temporadas.

El boxeador de origen mexicano logró reconstruir su posición en el mercado internacional al conquistar el título del Consejo Mundial de Boxeo frente a Mario Barrios el pasado mes de febrero. Actualmente, Ryan García enfoca su preparación para realizar la primera defensa de su faja verde y oro ante el británico Conor Benn el próximo 12 de septiembre.

Por su parte, el campeón de la AMB debió asimilar un periodo de inactividad de más de quince meses posterior a su coronación en territorio neoyorquino.

El boxeador tiene programado su regreso oficial al ring el próximo 22 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, recinto donde pondrá en juego su cetro absoluto frente al retador de origen hondureño Teófimo López, un compromiso que podría pavimentar el camino hacia una futura unificación de títulos frente a Ryan García en el mediano plazo.

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