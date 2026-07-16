Ryan García oficializa su próximo combate ante Conor Benn en septiembre

El panorama del boxeo profesional en la división de peso wélter ha alcanzado un punto de definición tras confirmarse que el monarca estadounidense Ryan García pondrá en juego su faja del orbe ante el británico Conor Benn el próximo 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La cartelera se estructurará bajo las pautas comerciales del consorcio Zuffa Boxing, marcando una de las fechas más importantes para el cierre del calendario de verano en territorio norteamericano.

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El campeón del Consejo Mundial de Boxeo retornará al mismo escenario donde el pasado 21 de febrero obtuvo la corona de las 147 libras tras superar por la vía de las tarjetas a Mario Barrios.

Para Ryan García, este compromiso representa la primera defensa oficial de su reinado dentro de la categoría, consolidando una trayectoria que acumula 25 triunfos con 20 definiciones resueltas por la vía rápida de la detención médica o el nocaut.

Los detalles de la cartelera en Las Vegas

El anuncio formal de la cartelera fue realizado por el presidente de la promotora Zuffa Boxing, Dana White, quien empleó sus perfiles oficiales de difusión digital para ratificar el acuerdo contractual alcanzado entre los representantes de ambas esquinas.

“Es oficial, Ryan García vs Conor Benn fue firmada y tomará lugar el 12 de septiembre”, señaló el directivo al describir el estatus del evento. En su intervención, el empresario destacó que el combate se desarrollará durante el fin de semana de la Independencia de México, un periodo de alta relevancia comercial para las plataformas de distribución internacional.

Por su parte, el retador británico Conor Benn llegará a esta oportunidad titular como el clasificado número uno en las listas oficiales de la entidad reguladora tras registrar un triunfo por decisión unánime ante el exmonarca Regis Prograis el pasado 11 de abril en Londres. Sin embargo, la preparación física de Benn representa un factor de análisis técnico debido a que el atleta europeo, quien marcha con una sola derrota en su registro profesional, no ha alcanzado el límite reglamentario de las 147 libras desde la temporada de 2022.

El estatus del cinturón y el duro combate

La viabilidad de que la faja verde y oro se encuentre en disputa directa fue ratificada por la empresa Golden Boy Promotions, encargada de gestionar los derechos exclusivos del campeón de las 147 libras.

El promotor Óscar de la Hoya confirmó que el combate contará con todas las garantías reglamentarias durante una entrevista concedida al periodista Salvador Rodríguez para la señal televisiva de ESPN KnockOut. “El cinturón está en juego. Es el cinturón que importa, es el cinturón más importante en el boxeo”, puntalizó el ex campeón de seis divisiones para despejar dudas sobre la validez del cetro de Ryan García frente a otras fajas de promoción.

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