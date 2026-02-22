Ryan García dominó de principio a fin a Mario Barrios y es campeón mundial

El boxeador californiano Ryan García, capturó el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Mario Barrios en Las Vegas. La pelea se realizó este sábado en el T-Mobile Arena ante más de veinte mil personas.

Desde el primer asalto, Ryan García impuso las condiciones del combate al derribar a su oponente con un golpe de derecha a solo 20 segundos del primer campanazo. Esta acción temprana estableció el ritmo que mantendría el retador durante los doce episodios.

Las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad de Ryan García con puntuaciones de 119-108, 120-107 y 118-109. El triunfo por decisión unánime le otorga su primer cinturón mundial en su carrera en el pugilismo y además, en una nueva categoría.

Highlights from Ryan Garcia's total domination of Mario Barrios to become world champion 🥊



The Ring: High Stakes on DAZN 📺 pic.twitter.com/Js0lMXs6Ic — Ring Magazine (@ringmagazine) February 22, 2026

Evolución táctica sobre el cuadrilátero

El plan de pelea de Ryan García se centró en el uso constante de la mano derecha en lugar de su habitual gancho de izquierda. Esta estrategia neutralizó la defensa de Barrios, quien no logró descifrar los ataques rectos.

Para el octavo capítulo, las estadísticas de Compubox indicaron que Ryan García ya había conectado 63 golpes de poder. Esta cifra superó ampliamente su rendimiento en combates previos, mostrando una mejoría en su efectividad.

A pesar de reportar una molestia en su mano derecha durante el noveno asalto, el equipo de Ryan García ajustó el desempeño. El californiano utilizó el jab y los desplazamientos laterales para administrar la ventaja obtenida.

THE WELTERWEIGHT DIVISION JUST GOT INTERESTING 😤



👑 Ryan Garcia – WBC

👑 Rolly Romero – WBA

👑 Devin Haney – WBO

👑 Lewis Crocker – IBF pic.twitter.com/LciJTGF1YW — Ring Magazine (@ringmagazine) February 22, 2026

Escenario futuro para el nuevo campeón

Tras el anuncio del resultado, Ryan García retó públicamente a Shakur Stevenson para un posible enfrentamiento. El triunfo cierra un ciclo de dudas sobre su capacidad para competir en el máximo nivel del peso wélter.

Mario Barrios llegaba a este compromiso con antecedentes de empates recientes y perdió su condición de monarca ante el dominio del retador. El boxeador de San Antonio no pudo encontrar la distancia frente a la velocidad de su rival.

Con este resultado, Ryan García inicia su etapa como campeón defensor y se posiciona entre los líderes de la división. La industria del boxeo espera ahora las negociaciones para su primera defensa del título del CMB.

