Ryan García aún no pelea con el “Azteca” Barrios y ya reta a Shakur Stevenson

El boxeador californiano Ryan García tiene la mirada puesta en el futuro antes de su compromiso de este sábado. Aunque debe enfrentar a Mario Barrios, el púgil ya manifestó su intención de retar a Shakur Stevenson.

Ryan García busca capturar el título wélter del CMB en el evento principal denominado “The Ring: High Stakes“. La pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas frente al actual campeón de San Antonio.

En declaraciones para la revista The Ring, Ryan García recordó que ya venció a Stevenson en la etapa amateur. Por ello, confía en que su velocidad y movimientos oculares neutralizarán el estilo del invicto de Newark.

Declaraciones y respuesta en redes sociales

“He estado esperando esa revancha desde que era amateur. Le gané sin duda”, aseguró Ryan García a The Ring. Según el peleador, Stevenson nunca ha enfrentado a alguien tan rápido como él en todos los aspectos.

Shakur Stevenson no tardó en responder a través de su cuenta oficial en la plataforma X. “Me encanta cuando las cosas cambian para poder mostrarte por qué soy diferente”, escribió el actual monarca de cuatro divisiones.

😂 I love when the tables turn.. Set it up tho so I can show you why I’m different, All that talk sounds great https://t.co/QrbLpr7Bb2 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 19, 2026

Actualmente, Stevenson ocupa el tercer lugar en la lista de los mejores peleadores libra por libra. Por su parte, Ryan García necesita una victoria contundente para borrar su reciente derrota ante Rolando Romero.

El camino hacia la división wélter

Esta será la segunda ocasión en que Ryan García compita en el límite de las 147 libras. Su última victoria registrada ocurrió en diciembre de 2023, cuando noqueó a Oscar Duarte en el octavo asalto.

Mario Barrios llega a este combate tras realizar dos defensas exitosas de su campeonato mundial. El “Azteca” representa el obstáculo inmediato antes de que Ryan García pueda negociar un enfrentamiento con la élite del peso ligero y wélter.

El equipo de trabajo de Ryan García confirmó que la preparación física y la dieta fueron óptimas para este evento. Los aficionados esperan ver si el boxeador de Victorville cumple su promesa antes de buscar la revancha histórica.

