Mario Barrios vs Ryan García: ¿Dónde ver la pelea en vivo desde Estados Unidos?

La mesa está servida y el escenario quedó listo para este sábado 21 de febrero, en el T-Mobile Arena de Las Vegas se dé el esperado choque entre Mario Barrios y Ryan García. En este evento estará en disputa el campeonato mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para los aficionados que buscan sintonizar la pelea en vivo, la transmisión oficial estará disponible a través de la plataforma DAZN bajo el sistema de Pago Por Evento (PPV).

Ryan García llega con un récord de 24-2, buscando su primer título mundial absoluto. Por su parte, Mario Barrios defenderá su corona con una marca de 29 triunfos, 2 derrotas y 2 empates.

𝗪𝗕𝗖 𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥 𝗪𝗘𝗟𝗧𝗘𝗥𝗪𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗡𝗘 🏆



Mario Barrios 🆚 Ryan Garcia



🎟️ Buy BARRIOS VS GARCIA HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#TheRingHighStakes | Feb 21 | Live Exclusively on DAZN | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/WyJ0U7CC1K — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2026

Horarios de la cartelera principal

La actividad en el cuadrilátero iniciará en diferentes momentos según la ubicación geográfica. Para disfrutar de la pelea en vivo, estos son los horarios de inicio de la cartelera estelar:

Estados Unidos: 5:00 PM (Pacífico), 7:00 PM (Centro) y 8:00 PM (Este).

5:00 PM (Pacífico), 7:00 PM (Centro) y 8:00 PM (Este). México: 7:00 PM (Centro).

7:00 PM (Centro). Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:00 PM.

7:00 PM. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 8:00 PM.

8:00 PM. Argentina, Chile y Uruguay: 9:00 PM.

9:00 PM. España: 3:00 AM (domingo).

"IT'S GOING TO BE A RYAN GARCIA CLASSIC" ⚡



🎟️ Buy BARRIOS VS GARCIA HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#TheRingHighStakes | Feb 21 | Live Exclusively on DAZN | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/Y7hHwz4E5D — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2026

Cartelera completa

Además del duelo central, entre Mario Barrios y Ryan García, la jornada incluye tres peleas por títulos mundiales adicionales. Ver esta pelea en vivo también permitirá presenciar los siguientes combates:

Mario Barrios vs. Ryan García: Título mundial wélter CMB.

Título mundial wélter CMB. Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte: Título mundial superligero FIB.

Título mundial superligero FIB. Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka: Título mundial superligero AMB.

Título mundial superligero AMB. Frank Martin vs. Nahir Albright: Peso superligero.

Peso superligero. Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko: Peso supermedio.

Ryan Garcia and David Benavidez’s son share a wholesome moment 🥹



🎟️ Buy BARRIOS VS GARCIA HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#TheRingHighStakes | Feb 21 | Live Exclusively on DAZN | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/7vMIcSTMS1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2026

Los seguidores del boxeo tienen una cita obligatoria este fin de semana. Sintonizar la pelea en vivo será la única forma de conocer si Ryan García logra coronarse ante “El Azteca” Barrios en la ciudad del pecado.

