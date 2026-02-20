Mario “Azteca” Barrios le quiere dejar claro a Ryan García quien es el campeón

El actual monarca de las 147 libras, Mario “El Azteca” Barrios, se prepara para defender su corona welter este sábado en Las Vegas. El enfrentamiento contra el polémico Ryan García representa una oportunidad para silenciar las críticas sobre su nivel.

Mario Barrios llega a este compromiso tras haber defendido su título en dos ocasiones. A pesar de su récord, diversos sectores del boxeo han cuestionado su jerarquía como campeón mundial.

El peleador mexicano-estadounidense reconoce que existe una percepción negativa sobre su desempeño. No obstante, utiliza estos comentarios como motivación para su preparación física y mental.

El objetivo de silenciar las críticas

Durante la previa del combate, Mario Barrios expresó que no permite que las opiniones externas afecten su concentración. Para él, su posición en la élite del boxeo es producto de años de esfuerzo.

“Sí, claro (siente que le faltan al respeto)”, comentó Mario Barrios en una entrevista concedida a la revista especializada The Ring sobre la opinión de los analistas.

“No le doy demasiado peso al ruido de fondo. Sé que estoy en esta posición por una razón, debido a todo el trabajo que he hecho”, explicó el campeón welter.

La postura del retador

Por su parte, el rival en turno minimizó las capacidades técnicas del campeón. El retador, Ryan García, confía en que su trayectoria en el boxeo aficionado y profesional le otorga una ventaja competitiva.

El oponente de Mario Barrios afirmó en conferencia de prensa que no espera sorpresas dentro del cuadrilátero. Según su visión, el estilo del monarca es algo que ya ha enfrentado previamente.

“No hay muchas cosas que no haya visto en el boxeo. Mi larga carrera amateur, la cantidad de peleas que tuve, las sesiones de sparring que hice”, señaló el retador, “KingRy” sobre el estilo de Mario Barrios.

El último careo antes del pesaje

Ambos pugilistas protagonizaron un careo tenso pero respetuoso al finalizar la conferencia de prensa. El campeón mostró una ventaja física en cuanto a la estatura durante el intercambio de miradas.

Mario Barrios ajustó su indumentaria para evitar distracciones durante el contacto visual directo con su oponente. El silencio predominó durante el encuentro, reflejando la seriedad de ambos deportistas.

El último paso antes del gran combate el fin de semana, será la ceremonia de pesaje oficial este viernes. Tras cumplir con la báscula, los peleadores quedarán listos para la función estelar del sábado por la noche.

