Jai Opetaia advierte a David Benavídez y dice tenerlo en la mira

El actual monarca del peso crucero por la FIB, Jai Opetaia, ha dejado claras sus intenciones de dominar las 200 libras. El peleador australiano apunta directamente al ganador del choque entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez.

A pesar de que los planes del “Monstruo Mexicano” parecen estar en la división de las 175 libras, Jai Opetaia insiste en que su prioridad es la unificación. El objetivo del invicto es recolectar todos los cinturones de la categoría.

La pelea entre los mexicanos, programada para el 2 de mayo, definirá quién posee los títulos de la AMB y la OMB. Ante este escenario, Jai Opetaia se mantiene atento para retar a quien resulte vencedor de ese combate.

‼️ Ring Magazine cruiserweight champion Jai Opetaia will defend his title against Brandon Glanton on March 8th at Zuffa Boxing's fourth event in Las Vegas.



The bout will also be for the inaugural Zuffa Boxing cruiserweight title 🏆 pic.twitter.com/LnqVjjyaQn — Ring Magazine (@ringmagazine) February 10, 2026

El objetivo del campeonato indiscutido

El australiano no oculta su deseo de enfrentar a la élite para consolidar su legado en el boxeo actual. Para Jai Opetaia, la meta es clara: no se detendrá hasta poseer los cuatro cinturones principales de la división.

“Sin duda, esa pelea [enfrentar al ganador del Zurdo y Benavidez] es la que estoy persiguiendo”, afirmó Jai Opetaia en una entrevista concedida al medio especializado Fight Hype.

“Quiero al vencedor entre el Zurdo y Benavidez. Quiero a ese ganador, ese es mi objetivo ahora mismo”, añadió el campeón sobre su hoja de ruta para los próximos meses en el ring.

Desafíos promocionales y deportivos

Recientemente, Jai Opetaia firmó un acuerdo con la promotora Zuffa Boxing. Aunque se especula sobre las relaciones de esta empresa con los organismos rectores, el púgil se enfoca estrictamente en lo deportivo.

La determinación del peleador es absoluta frente a los cuestionamientos externos sobre sus posibilidades de unificar. Él asegura que su enfoque principal sigue siendo la conquista de los cetros del CMB, OMB y AMB.

“Hasta que no gane el cinturón de la OMB y también el de la AMB y el CMB, esa es mi meta. Cualquiera que diga otra cosa está mintiendo”, sentenció Jai Opetaia para Fight Hype.

La visión de David Benavídez

Por su parte, Benavídez ha manifestado que su paso por el peso crucero podría ser temporal. Su intención declarada es regresar a los semipesados para buscar peleas contra Dmitry Bivol o Artur Beterbiev.

Sin embargo, el reto lanzado por el australiano añade presión a la división. Un posible enfrentamiento entre ambos representaría uno de los choques más potentes en cuanto a fuerza y técnica en el boxeo internacional.

Jai Opetaia concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la historia del boxeo: “Quiero convertirme en campeón indiscutido de la división crucero”.

