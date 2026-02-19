Peleador de UFC Sean Strickland denigra a las mujeres previo a su pelea

Sean Strickland, peleador de artes marciales mixtas, utilizó de nuevo su estilo provocador para encender la polémica previo a su pelea contra el estadounidense Anthony Hernández, al realizar comentarios denigrantes contra las mujeres y denostar el regreso de la peleadora Ronda Rousey.

Strickland utilizó el marco de la conferencia de prensa de la pelea que sostendrá contra Hernández este sábado 21 de febrero, para dirigir sus comentarios misóginos contra las mujeres y al mismo tiempo calificar de estúpida la pelea que sostendrá Ronda Rousey contra Gina Carano a través de la plataforma de streaming Netflix, calificándola con el término despectivo de “estúpida”.

Sean Strickland says 'no one gives a f**k' about women's MMA and thinks the average man could beat up Amanda Nunes 😬



"We gotta remember what women excel at – having kids, being mothers, making food, cleaning the house. Problem is we've empowered them too much to ruin society.… pic.twitter.com/4bxYZylN2Q — Championship Rounds (@ChampRDS) February 18, 2026

En dicho acto público organizado por la UFC, Strickland aseguró que: “Vamos a ver a dos mujeres de mediana edad pasando por la menopausia peleando entre sí. No tengo ningún interés en eso” e inclusive fue más allá al asegurar que las WMMA (Artes Marciales Mixtas Femeninas) no le importan a nadie.

“A nadie le importa una mierda el WMMA” y sugirió que el nivel de Rousey y Carano no es competitivo actualmente”, expuso el citado peleador, que es muy conocido por su estilo provocador y con sus comentarios recientes sobre Rousey solo reafirmó su nivel sexista y misógino, que han generado de nuevo controversia en el entorno de la comunidad de la UFC.

Sean Strickland también expuso que: “A nadie le importa nada ** el MMA femenino” y dijo que cree que un hombre promedio podría vencer a Amanda Nunes. “Tenemos que recordar en qué destacan las mujeres: tener hijos, ser madres, preparar la comida, limpiar la casa. El problema es que las hemos empoderado demasiado como para arruinar la sociedad“, aseguró el polémico peleador.

Ahí lo tenés al tonto: "Debemos recordar en qué destacan las mujeres: tener hijos, ser madres, preparar la comida, limpiar la casa. El problema es que las hemos empoderado demasiado como para arruinar la sociedad"



Sean Strickland se cree gracioso encimapic.twitter.com/UXetJUnqPM — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) February 18, 2026

También cabría recordar que en 2022, Strickland había dirigido sus críticas y denostaciones contra Rousey por sus comentarios relacionados con pensamientos suicidas tras su derrota contra Holly Holm en 2015 y que él juzgó como algo inaceptable.

Cuestionó a la NFL y el show de Bad Bunny

Sean Strickland también aprovechó la tribuna de la rueda de prensa de la UFC previo a su pelea contra el estadounidense Anthony Hernández para criticar a la National Football League (NFL), sobre todo por haber programado en su show de mediotiempo al puertorriqueño Bad Bunny.

“Es tan loco que esto sea Estados Unidos ahora… Antes la NFL era el estándar de un hombre. Cada año se reúnen y piensan: ¿Cómo lo hacemos más gay? ¿Por qué no traemos a un extranjero gay que ni siquiera habla inglés? Patético”.

🚨🇺🇸 | BASADÍSIMO: El luchador trumpista de la UFC, Sean Strickland, destrozó a la NFL y el patético show de mediotiempo de Bad Bunny.



"Es tan loco que esto sea Estados Unidos ahora… Antes la NFL era el estándar de un hombre. Cada año se reúnen y piensan: ¿Cómo lo hacemos más… pic.twitter.com/OTnFAuDejO — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 19, 2026

Seguir leyendo:

– ¡Llamó la atención del jefe de la UFC! Dana White le ofrece empleo a una trabajadora que ‘luchó’ contra un ladrón en Best Buy

– ¡Ya tiene fecha! Conor McGregor confirmó su regreso a la UFC

– Ronda Rousey, la reina de las artes marciales mixtas, regresa y peleará contra Gina Carano





