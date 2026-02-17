Ronda Rousey, la reina de las artes marciales mixtas, regresa y peleará contra Gina Carano

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) vivirá un momento histórico. La excampeona de peso gallo del Ultimate Fighting Championship, Ronda Rousey, regresará oficialmente a la jaula para enfrentar a la pionera Gina Carano el próximo 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California.

El combate encabezará el primer evento profesional de MMA promovido por Most Valuable Promotions, empresa liderada por Jake Paul, y se transmitirá en vivo a través de Netflix, en lo que promete ser una noche histórica para los deportes de combate femeninos.

Ronda Rousey regresa a las MMA: reglas, peso y formato del combate

La pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano se disputará en la división de 145 libras, bajo las Reglas Unificadas de MMA. Será un enfrentamiento profesional a cinco asaltos de cinco minutos, con guantes de cuatro onzas y dentro de una jaula hexagonal.

“He esperado tanto tiempo para anunciar esto: ¡Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la mayor súper pelea en la historia de los deportes de combate femeninos!”, declaró Rousey a ESPN. “Y nos asociamos con MVP, la promoción que prioriza a las luchadoras, así como con Netflix, la plataforma de streaming más grande y potente del planeta. Esto es para todos los fanáticos de las MMA, pasados, presentes y futuros. Próximamente habrá más… mucho más”, continuó.

El legado de Ronda Rousey en UFC y su impacto global

Con récord profesional de 12-2, Ronda Rousey fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo en 2008 y la primera campeona de peso gallo femenino en la historia de la UFC. También fue la última monarca de la extinta Strikeforce, antes de integrarse a la UFC y revolucionar la industria.

Entre 2013 y 2015 dominó la división con seis defensas consecutivas del título, récord que aún mantiene en la organización. Su icónica llave de brazo la convirtió en un fenómeno global: 11 de sus primeras 12 peleas terminaron en el primer asalto, incluyendo tres victorias consecutivas en menos de un minuto.

Su reinado terminó en 2015 tras caer ante Holly Holm, y posteriormente sufrió una derrota por nocaut frente a Amanda Nunes en 2016, en lo que fue su última aparición en MMA antes del retiro.

Tras dejar la jaula, Rousey brilló en la WWE, donde se convirtió en tres veces campeona mundial, además de consolidar su perfil mediático como autora best seller y actriz en franquicias de Hollywood.

“Ronda Rousey es una atleta única”, declaró Nakisa Bidarian, cofundadora de Most Valuable Promotions, a la misma cadena deportiva. “¿Qué otra mujer ha vendido más de 50 mil entradas para un evento y generado millones de pagos por evento? Ella trasciende los deportes de combate y representa la grandeza que todo joven atleta anhela alcanzar. Y su enfrentamiento contra Gina Carano es la combinación perfecta para cautivar a las masas y ofrecer una noche global de MMA para todos los públicos”, añadió.

Gina Carano: la pionera que regresa tras 17 años

Con marca profesional de 7-1, Gina Carano fue una de las primeras grandes figuras de las MMA femeninas entre 2006 y 2009. Disputó el título inaugural femenino de 145 libras en Strikeforce ante Cris Cyborg en 2009, cayendo por nocaut técnico en lo que fue su última pelea profesional.

Tras su retiro, Carano desarrolló una exitosa carrera en el cine y la televisión, participando en producciones de alto perfil y consolidando su estatus como ícono cultural.

“Ronda vino a mí y me dijo que solo hay una persona por la que haría un regreso y que su sueño ha sido concretar esta pelea entre nosotras”, declaró Carano en un comunicado. “Me agradeció por abrirle las puertas en su carrera y fue respetuosa al pedir que se llevara a cabo esta pelea. Es un honor. Creo que saldré victoriosa de esta pelea, y anticipo que no será fácil, lo cual celebro. Esto es tanto para Ronda y para mí como para los fanáticos y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento tan especial!”, acotó.

MVP y Netflix apuestan por una nueva era en las MMA

La conferencia de prensa inaugural de Rousey vs. Carano se celebrará el 5 de marzo en el Intuit Dome. El cartel completo será anunciado próximamente.

“MVP siempre se ha caracterizado por la disrupción y por ofrecer los momentos más importantes en los deportes de combate a nivel mundial, y hoy traemos oficialmente esa energía a las MMA por primera vez”, dijeron Paul y Bidarian.

“Ronda Rousey y Gina Carano son las dos figuras más importantes en la historia de las MMA femeninas; son los íconos que rompieron las barreras y ayudaron a construir los cimientos de este deporte. La convicción de MVP en el boxeo femenino se vio impulsada por el éxito de Ronda Rousey, quien fue la estrella más importante de las MMA durante su carrera. Tras el éxito sin precedentes de nuestra alianza en el boxeo, estamos demostrando que MVP y Netflix pueden crear eventos en vivo de gran éxito en múltiples deportes que conectan con fans de todas las generaciones. Esto es lo que hacemos”, concluyó.

La esperada Ronda Rousey vs Gina Carano no solo representa el regreso de una leyenda, sino una oportunidad única para redefinir el alcance global de las MMA femeninas en la era del streaming. El 16 de mayo, el mundo de la jaula volverá a detenerse.

