Emotiva liberación: Caín Velásquez se reúne con su familia y es recibido con mariachi tras salir de prisión

El excampeón mundial de peso completo de UFC, Caín Velásquez, volvió a casa tras recuperar su libertad luego de cumplir una condena en Estados Unidos. Su salida del centro penitenciario marca el cierre de uno de los episodios más delicados en la vida del peleador mexicoestadounidense, cuya historia impactó al mundo de las artes marciales mixtas (MMA) y generó un amplio debate en la opinión pública.

Tras meses de proceso judicial y detención, el excampeón inicia una nueva etapa lejos de los tribunales y enfocado en su entorno más cercano.

Así fue la liberación de Caín Velásquez: mariachis, lágrimas y un mensaje de esperanza

La escena de su liberación se volvió viral en cuestión de horas. A las afueras del penal lo esperaba su familia acompañada de un grupo de mariachis, quienes interpretaron canciones tradicionales para celebrar el emotivo reencuentro.

Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, Caín Velásquez fue recibido por sus seres queridos tras los meses más complejos de su vida personal.

Here's the moment Cain Velasquez reunited with his family



(Video courtesy of Mariachi Jalisciense) pic.twitter.com/g3AwgeYtrD — Nolan King (@mma_kings) February 15, 2026

El excampeón, reconocido por su legado en la división de peso completo, buscará ahora reconstruir su vida lejos del foco judicial y priorizar a su familia después de años de gloria dentro del octágono y del episodio amargo que tuvo que enfrentar.

¿Por qué fue encarcelado Caín Velásquez?

El ex monarca de UFC, organización líder en las MMA, enfrentó un proceso judicial derivado de un incidente ocurrido en 2022.

En aquel suceso, disparó contra un vehículo donde viajaba un hombre acusado de abusar de su hijo menor de edad. Aunque no logró impactar a la persona que buscaba, otra persona resultó herida, situación que derivó en cargos graves y una sentencia de cinco años.

Sin embargo, el tiempo que permaneció detenido y bajo arresto domiciliario fue considerado por la justicia estadounidense, reduciendo significativamente el periodo efectivo que debía cumplir en prisión.

La carrera de Caín Velásquez en UFC

Antes de los problemas legales, Caín Velásquez construyó una carrera histórica en UFC, donde conquistó el cinturón de peso completo y se consolidó como uno de los peleadores más dominantes de su generación.

Su estilo agresivo, resistencia física y capacidad de presión constante lo llevaron a la cima del deporte, convirtiéndose en un referente para la comunidad latina dentro de las artes marciales mixtas.

Hoy, tras recuperar su libertad, el excampeón enfrenta un desafío distinto: redefinir su futuro fuera del octágono y escribir una nueva etapa en su vida personal.

Sigue leyendo:

· Caín Velásquez fue sentenciado a cinco años de prisión por intento de homicidio

· “No es una amenaza para la sociedad”: Personalidades de UFC critican la sentencia contra Caín Velásquez

· Caín Velásquez regresa al octágono y celebra otra defensa exitosa de Usman Nurmagomedov en Bellator