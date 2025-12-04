Pitbull Cruz afirma que saldrá victorioso ante Roach en Texas

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que saldrá victorioso ante Lamont Roach Jr. este sábado 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En declaraciones en el entrenamiento abierto a la prensa, Pitbull Cruz aseguró que se encuentra listo para dar un gran espectáculo al público en San Antonio que siempre lo ha recibido con mucho cariño.

“Esta es una pelea muy importante y estoy preparado tanto física como mentalmente para llevarme la victoria a casa este sábado. Les prometo que esta será una pelea emocionante, asalto tras asalto. Y me voy a quedar con la victoria“, dijo.

Lamont Roach Jr. es el retador al título que posee Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey & Dylan Trevino/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Han pasado cinco años desde que estuve aquí en San Antonio y estoy muy feliz de haber regresado. Vine para dar un espectáculo. El cariño de la gente significa muchísimo para mí, y los voy a corresponder con ese mismo cariño”, agregó.

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a cara previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Sigue leyendo:

· Lamont Roach Jr. promete propinarle la peor paliza a Pitbull Cruz

· Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido