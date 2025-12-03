Timothy Bradley aconseja a Roach que se cuide del poder de Pitbull Cruz

Timothy Bradley aconsejó a Lamont Roach Jr. que debe cuidarse del poder de Isaac ‘Pitbull’ Cruz cuando disputen el título de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En su canal de Youtube, Bradley explicó que la primera mitad de la pelea con Pitbull Cruz será muy intensa y advirtió a Roach Jr. que recibirá muchos golpes.

“A Roach le gusta pelear. Le gusta mantenerse firme. Le aconsejaría que no se parara directamente en la bolsa de protección al principio, porque ahí es donde Pitbull Cruz está en su mejor momento. Los primeros seis asaltos van a ser intensos“, dijo.

Lamont Roach Jr. confía en que saldrá con el brazo levantado ante Pitbull Cruz. Crédito: John Locher | AP

“Entiendo la mentalidad de Roach. Él piensa: ‘Pude aguantar el ataque de Tank’. Sé que tú pudiste aguantar el ataque de Tank, pero te enfrentas a una gran serpiente de cascabel. Roach tendrá que recibir, recibir y repartir golpes. En los primeros seis asaltos, Roach tendrá que acomodarse entre ese fuego. Porque ese fuego se le acerca bastante”, agregó.

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz quiere vencer a Lamont Roach Jr. de manera convincente. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

