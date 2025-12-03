Lamont Roach asegura que le ganará de forma convincente a Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. aseguró que le ganará de forma convincente a Isaac ‘Pitbull’ Cruz y le arrebatará el título de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En el canal de YouTube de Ariel Helwani, Roach Jr. comentó que se cree capaz de noquear al Pitbull Cruz, pero sabe que el mexicano no será tarea fácil.

“Gano de forma muy convincente. Pitbull es un hueso duro de roer. ¿Creo que puedo detenerlo? Sí. Pero si no lo hago, no se enojen conmigo. Siento que esta fue la mejor pelea que se presentó, y no soy un tipo pequeño. Las 140 libras no están tan lejos de mi alcance. Pitbull Cruz es campeón mundial interino. Una vez que lo gane, estaré en la línea de meta para el campeonato de las 140 libras”, dijo.

Pitbull Cruz quiere vencer a como dé lugar a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a cara previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

