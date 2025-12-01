Lamont Roach: Soy el compañero de baile perfecto de Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. aseguró que es el compañero de baile perfecto de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y por eso está muy emocionado de subir al ring con el mexicano este sábado 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En una entrevista con Fight Hub TV, Roach Jr. explicó que le gusta la forma de pelear de Pitbull Cruz porque siempre va al frente igual que él, por lo que sabe que ambos lo darán todo desde que suena la campana.

“Estoy emocionado de subirme al ring con ‘Pitbull’. Soy su compañero de baile perfecto. No tengo que buscar a alguien así. Alguien que va a darlo todo. ¿Qué mejor manera de terminar el año que con un broche de oro? Creo que ‘Pitbull’ es genial en lo que hace. Vive y muere con la hierba. Ha perfeccionado su oficio. Aunque solo tiene un oficio, lo ha perfeccionado y le funciona bien”, dijo.

Pitbull Cruz quier vencer a Lamont Roach Jr. de manera convincente. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. prometen dar una gran pelea en diciembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

