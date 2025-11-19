Lamont Roach quiere dar un espectáculo a los fans frente a Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. expresó que quiere darle un buen espectáculo a los aficionados cuando enfrente a Isaac ‘Pitbull’ Cruz el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, por el título interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una conferencia de prensa virtual, Roach Jr. aseguró que se ha preparado muy fuerte para este combate contra Pitbull Cruz porque quiere demostrar que está en un alto nivel.

“Hemos traído tipos duros e implacables para prepararme. Nos hemos visto bien en los entrenamientos con ellos. La pelea es diferente al sparring, pero se trata de meterme en esa mentalidad y en la zona de matar. Sin duda, entraré en ese modo el 6 de diciembre”, dijo.

Pitbull Cruz quier vencer a Lamont Roach Jr. de manera convincente. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Estoy aquí para demostrar que mi pelea más reciente no fue solo una noche inspirada. Yo pelearé a ese nivel todo el tiempo. Quiero dar espectáculo para los aficionados y demostrar que estoy al nivel necesario para encabezar eventos como este”, agregó.

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a cara previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Lamont Roach Jr. promete propinarle la peor paliza a Pitbull Cruz

· Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido