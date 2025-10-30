Lamont Roach: Tengo lo que se necesita para darle una paliza a Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. aseguró que tiene lo que se necesita para darle una paliza a Isaac ‘Pitbull’ Cruz el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, y arrebatarle el título interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con BoxingScene, Roach Jr. declaró que es un peleador muy agresivo y prometió que dará una sorpresa cuando suba al ring con el Pitbull Cruz.

“Algunos pensarán que es demasiado rudo para mí, pero se van a llevar una sorpresa. Soy muy fuerte, muy agresivo. Tengo la tenacidad de un asesino en el ring. Voy a poder desatarla. Tengo lo que se necesita para darle a ‘Pitbull’ la paliza que aún no ha recibido. Seguro”, dijo.

Pitbull Cruz planea noquear a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a car previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

