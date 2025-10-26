Robert García pronostica Pitbull Cruz vs. Lamont Roach

El entrenador Robert García pronosticó que Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), vencerá a Lamont Roach Jr. el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En una entrevista con FightHub TV, García piensa que el Pitbull Cruz será demasiado para Roach Jr. y cree que le va a ser difícil repetir una actuación tan buena como la que tuvo contra Gervonta Davis.

“Tengo que inclinarme por mi peleador mexicano, aunque tuvimos algunas diferencias antes por el combate que le ganamos con Rayo Valenzuela. Roach, sabes, él se vio muy bien contra Tank Davis y por eso Davis eligió no pelearle de nuevo, esa fue una actuación única en su vida, creo que será difícil que lo repita. Pienso que Pitbull será demasiado para él, respeto y me agrada Roach, pero personalmente voy con Pitbull”, dijo.

Lamont Roach debutará en las 140 libras contra Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a car previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Sigue leyendo:

· Lamont Roach Jr. promete propinarle la peor paliza a Pitbull Cruz

· Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido