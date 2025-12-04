David Benavídez recibe permiso especial del CMB para pelear con Zurdo Ramírez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), comentó que David Benavídez recibió un permiso especial del organismo para retar al campeón unificado Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en peso crucero y mantener su título de 175 libras.

En declaraciones a la prensa en la 63 Convención Anual del CMB, Sulaimán explicó que apoyaron la petición del Monstruo Mexicano, como se le conoce a Benavídez, ya que prometió regresar a peso semicompleto para defender su cinturón tras el duelo con Zurdo Ramírez.

“Benavídez hizo una petición especial, específica para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero, pero manteniendo su cinturón semicompleto, al cual regresará después a defender y lo vamos a apoyar”, dijo.

David Benavídez retó a Zurdo Ramírez a un duelo para intentar coronarse en 200 libras. Crédito: Cortesía

Luego de su dominante triunfo por nocaut ante Anthony Yarde donde defendió su cinturón de las 175 libras del CMB, David Benavídez anunció que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos habían expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Zurdo Ramírez está contento por pelear con David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora planea pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

