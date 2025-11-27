Timothy Bradley advierte a Benavídez sobre pelea con Zurdo Ramírez: Nada sencilla

Timothy Bradley le advirtió a David Benavídez que la posible pelea con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, no será nada sencilla.

En una entrevista con Fight Hype, Bradley cree que la experiencia, velocidad y tamaño del Zurdo Ramírez serán un problema para Benavídez que nunca ha peleado en las 200 libras.

“Una vez que (David) suba a 190 (libras), no volverá a bajar. Y te digo algo: esa pelea con el Zurdo no es nada sencilla. El Zurdo sabe boxear. Te trabaja con su propio volumen. Recuerden que el Zurdo también viene de las 168 libras”, dijo.

David Benavídez retó a Zurdo Ramírez a un duelo. Crédito: Cortesía

“Así que tiene velocidad de manos, buenas bases de boxeo y es un zurdo tan grande como él (David). Y ya está establecido en este peso desde hace tiempo. También aguanta golpes. No creo que esa sea una pelea fácil para Benavídez en lo absoluto“, agregó.

Luego de su dominante triunfo ante Anthony Yarde el pasado fin de semana, David Benavídez confirmó que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero, para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos han expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Zurdo Ramírez y David Benavídez podrían enfrentarse muy pronto. Crédito: Etienne Laurent | AP

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora podría pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

